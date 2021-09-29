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Президент поздравил сборную Казахстана по футзалу с выходом в полуфинал ЧМ

28.09.2021, 09:30 9478
Президент поздравил сборную Казахстана по футзалу с выходом в полуфинал ЧМ
Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 

Сборная Казахстана по футзалу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира, совершив тем самым настоящую сенсацию в футбольном мире. Поздравляю! Желаю дальнейших успехов!" - написал глава государства в Twitter.

 
Напомним: сборная Казахстана впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 по футзалу сборная Казахстана сыграла против Ирана, пишет Sports.kz.
 
Первый тайм остался полностью за иранцами, они забили два гола в ворота Игиты, отметились Мослем Оладгобад и Ахмад Эсмаилпур. После перерыва Даурен Турсагулов переиграл вратаря соперника при выходе один на один, оставалось еще 15 минут, казахстанцы атаковали и Арнольд Кнауб счет сравнял, а Тайнан вывел Казахстан в полуфинал - 3:2.
 
Таким образом, Казахстан вышел в полуфинал, где сыграет с Португалией.
 
Иран - Казахстан 2:3 (2:0)
 
Голы: Оладгобад 8 (1:0), Эсмаилпур 15 (2:0), Турсагулов 25 (2:1), Кнауб 30 (2:2), Тайнан 39 (2:3).
 

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