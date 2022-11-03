Пятнадцатилетний казахстанец стал чемпионом мира по джиу-джитсу

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Атырау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсмен из Атырау Болашақ Сүйекенов победил на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.

На чемпионате мира по джиу-джитсу в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, чемпионом мира стал атырауский спортсмен Болашақ Сүйекенов", - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

По информации ведомства, в чемпионате мира приняли участие 1500 спортсменов из 65 государств, 28 спортсменов - из региона. 15-летний Болашақ Сүйекенов соревновался в весовой категории 38 килограммов.

Отмечается, что сборная Казахстана в общем зачете лидирует в одиночном разряде. Соревнования, стартовавшие 29 октября, продлятся до 8 ноября.