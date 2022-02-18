Россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию

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ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Серебро у Александры Трусовой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Российская фигуристка Анна Щербакова обошла Камилу Валиеву, лидировавшую после короткой программы, и завоевала золото в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, сообщает РБК

Щербакова в сумме за короткую и произвольную программу получила 255,95 балла. Она без ошибок исполнила свою программу, в том числе два четверных прыжка.





Валиева допустила в произвольной программе несколько серьезных ошибок и в итоге заняла только четвертое место (224,09). Спортсменка разрыдалась после своего проката, также она не стала отвечать на вопросы журналистов и покинула арену.

Серебро у Александры Трусовой (251,73), бронза - у японки Каори Сакамото (233,13).

Напомним, Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Но уже после завершения соревнований стало известно, что в ее допинг-пробе, взятой еще в декабре прошлого года, нашли запрещенное вещество триметазидин. Допуска на личный турнир в Пекине Валиевой пришлось добиваться через Спортивный арбитражный суд (CAS).





Двукратный олимпийский призёр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от проката произвольной программы россиянки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

Я просто не могу говорить, у меня текут слёзы. Они сломали ребёнка. Это просто невозможно. Если говорить, кто герой этих Олимпийских игр, то это Камила. Выдержала такой прессинг. Ей не давали спать полночи, таскали по судам. Эти здоровые мужики, которые её преследовали, маленькой девочке в спину бросали нелицеприятные слова. Она была не похожа сама на себя. Невозможно пройти через то, что прошла она. Её просто сломали психологически. То, что хотели сделать, они сделали. Мне настолько сейчас больно и обидно, я не представляю, что сейчас чувствует Камила. Это не по-человечески всё, что происходит вокруг неё", - сказала Слуцкая в эфире Первого канала.