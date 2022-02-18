Российская фигуристка впервые в мире выполнила пять четверных прыжков

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ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - Российская фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спортсменка прыгнула четверной флип, четверной сальхов, а также два лутца в четыре оборота. Пятый прыжок фигуристка выполнила с ошибкой на приземлении, сообщает " Спорт-Экспресс"

Судьи оценили выступление Трусовой в 177,13 балла. В совокупности все ее выступления на Играх в Пекине получили 251,73 балла. Таким образом, спортсменка получила лучший результат за текущий сезон.

В первый раз за всю историю женского одиночного катания четыре четверных прыжка прыгнула также Трусова. Рекорд был установлен 5 октября 2019 года на командном турнире Japan Open в японском городе Сайтама.



