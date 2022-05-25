Сборная Казахстана обыграла Италию и сохранила место в элите мирового хоккея

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Сборная Казахстана одержала победу над Италией и сохранила место в элите мирового хоккея, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем заключительном матче на чемпионате мира по хоккею 2022 года сборная Казахстана сыграла с Италией. Команды в очном противостоянии выясняли, кто из них останется в числе сильнейших, сообщает Sports.kz

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Шутов (Кудрявцев) - Орехов - Блэкер, Старченко - Сагадеев - Акользин; Метальников - Диц, Рахманов - Волк - Михайлис; Шалапов - Бекетаев, Шевченко - Шестаков - Панюков; Данияр Сн., Данияр См., Асетов - Гурков - Петухов.

В первом периоде команды обменялись шайбами в большинстве, на взятие Кертиса Волка ответил Брэндон Макнелли, а затем вперед казахстанцев вывел Валерий Орехов. Во второй части игры увеличил разрыв Алихан Асетов, сократил его Диего Костнер. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где уже на старте Роман Старченко и Никита Михайлис увели Казахстан в отрыв, итальянцы вернуться в игру уже не смогли. 5:2 - сильнее Казахстан.

Таким образом, казахстанцы набрали три очка и заняли седьмое место в группе чемпионата мира, а итальянцы на восьмом, они покидают элитный дивизион.