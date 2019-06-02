Шуменов официально лишен титула чемпиона мира WBA

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, согласно которому казахстанский боксер Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира, передает Kazakhstan Today.

Казахстанец Бейбут Шуменов в новом выпуске табеля о рангах был официально лишен титула "регулярного" чемпиона мира WBA в первом тяжелом весе. Новым чемпионом мира WBA (Regular) объявлен французский боксер Арсен Гуламирян, с которым Шуменов был должен провести поединок 11 мая. Известно, что Бейбут не имел возможности подготовиться к бою из-за очередной травмы, о чем ранее известил WBA, пишет Sports.kz.

Теперь Шуменов понижен до звания "чемпиона в отпуске", которое дает ему возможность получить титульный поединок в любое время, если он решит его провести.

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