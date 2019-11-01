Стоит задача завоевать не менее 100 лицензий на Олимпиаду-2020 в Токио - Сапарбаев

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - В среду, 30 октября, заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел выездное совещание по вопросам развития физической культуры и спорта, на котором обсудили вопросы подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио, передает Kazakhstan Today.

Участники совещания обсудили дальнейшие меры по развитию массового спорта, подготовку национальных сборных команд к Олимпийским играм и Паралимпийским играм в Токио в 2020 году и другие актуальные вопросы.

На совещании выступили министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета Елсияр Канагатов, исполнительный директор Национального Паралимпийского комитета Ерлан Сулейменов, а также представители спортивных федераций и главные тренеры национальных сборных команд, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Вы знаете, руководством страны поставлены конкретные задачи по развитию массового спорта и спорта высших достижений. В сфере массового спорта приоритетным направлением является увеличение охвата населения страны систематическими занятиями физической культурой и спортом. В текущем году этот показатель должен достичь 30%", - сказал Б. Сапарбаев.

Вместе с тем он указал на малое количество завоеванных лицензий на Олимпийские игры 2020 года.

"До Олимпийских игр осталось 8 месяцев, а наши спортсмены завоевали 21 лицензию. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в аналогичный период у нас было 45 лицензий. Перед вами стоит задача завоевать не менее 100 лицензий", - подчеркнул вице-премьер.

По словам А. Раимкуловой, в стране насчитывается 38 тыс. спортивных сооружений, в том числе 27 тыс. объектов образования и 11 тыс. спортивных объектов. Согласно статистике, физкультурой и спортом регулярно занимаются 5,5 млн казахстанцев.

В числе проблем, препятствующих развитию массового спорта, министр выделила недостаток инструкторов и методистов. Больше всего специалистов не хватает в Акмолинской области.

Оснащение спортивным инвентарем тоже оставляет желать лучшего. По нашим данным, только 66% школ оснащено специальным спортивным оборудованием", - констатировала она.

В свою очередь, Е. Канагатов сообщил, что на Олимпиаде в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Впервые включены 5 видов спорта: каратэ, скалолазание, бейсбол, скейтбординг и серфинг.

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро был разработан комплекс мер по подготовке к предстоящим Олимпийским играм. В первую очередь обратили внимание на участки, где мы, на наш взгляд, имели слабые позиции, – это спортивная медицина и создание условий для подготовки спортсменов. Сейчас во всех видах спорта сборные команды имеют врачей, массажистов, диетологов и других специалистов, которые сопровождают команды на сборах и соревнованиях. На сегодня нами привлечены более 100 специалистов спортивной медицины, которые совместно с тренерским составом участвуют в подготовке национальных сборных команд", - заверил Е. Канагатов.

По его словам, особое внимание уделяется антидопинговой работе. Только в этом квартале проведено 15 семинаров. Активно сотрудничество установлено с Казахстанским национальным антидопинговым центром.

В текущем году на чемпионатах мира казахстанскими спортсменами завоевано рекордное количество медалей - 19, что свидетельствует об имеющемся потенциале.

Подводя итоги совещания, вице-премьер отметил необходимость взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Между профильным министерством, национальным олимпийским комитетом, федерациями и регионами должно быть тесное взаимодействие. Тогда мы сможем добиться хороших результатов. Наряду с этим надо активнее заниматься развитием массового спорта. В Казахстане свыше 11 тыс. спортивных сооружений, 86% школ оснащены спортивными залами. Необходимо популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди населения, развивать детско-юношеский спорт, чтобы воспитывать будущих чемпионов. Все возможности есть. Правительство всегда поддерживало и продолжит поддерживать федерации. Наша главная задача - достойно представить Казахстан на Олимпиаде в Токио", - резюмировал Б. Сапарбаев.

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