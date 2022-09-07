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Токаев поздравил призера чемпионата Азии по настольному теннису

06.09.2022, 10:01 2441
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем", - сообщает пресс-служба главы государства.


Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии.
 

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Казахстанка триумфально выиграла чемпионат мира по гребле

02.09.2022, 20:44 7146
Фото: МКС РК
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Казахстанка Мария Бровкова выиграла молодежный чемпионат мира по гребле в Венгрии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстанка завоевала золото на дистанции 1000 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Мария финишировала первой с результатом 4:35.69 - C1 (до 18 лет), сообщает пресс-служба МКС
 
До сегодняшнего дня главным достижением Марии было серебро юношеского чемпионата Азии - 2022, а ЧМ стал для нее всего вторым международным стартом в карьере.
 

Казахстанский боксер объявлен чемпионом мира

27.08.2022, 14:16 15106
Казахстанский боксер объявлен чемпионом мира
Фото: Sports.kz
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила казахстанца Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира по их версии в среднем весе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данное решение последовало за отказом от титула теперь уже экс-чемпиона, американца Деметриуса Андраде - он объявил о переходе в суперсредний вес, не захотев проводить защиту в поединке с Алимханулы", - сообщает Sports.kz.

 
Алимханулы стал первым боксером из Казахстана, получившим титул чемпиона мира по версии WBO. 
 

В прежние годы чемпионами мира от Казахстана по основным версиям становились: Василий Жиров, Бейбут Шуменов, Геннадий Головкин и Жанат Жакиянов. Все они владели (или владеют, как в случае с GGG) поясами от WBC, WBA и IBF", - пишет сайт. 


О победе Алимханулы написал в своем Twitter
 

Казахстанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Болгарии

21.08.2022, 12:42 26681
Казахстанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Болгарии
Фото: olympic.kz
СОФИЯ. 21 АВГУСТА - Казахстанский борец греко-римского стиля Максат Сайлау стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в Болгарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Юноша выиграл медаль в весовой категории до 87 килограммов. В схватке за третье место он оказался сильнее Микиты Алексеева (Украина), сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
 
В рамках турнира Максат дошел до полуфинала, где уступил Вигену Назаряну из Армении.
 

В Нур-Султане проходит крупнейшее международное соревнование Ironman

14.08.2022, 17:22 37431
НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - В Нур-Султане проходят соревнования Ironman, проводимые Всемирной корпорацией по триатлону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этом году сложнейшие однодневные соревнования по триатлону проводятся в столице Казахстана под названием BI GROUP IRONMAN 70.3 ASTANA. Помимо этой дистанции, или так называемой половинки, пройдет и "полный Ironman" - BI GROUP IRONMAN KAZAKHSTAN. 
 

Каждая гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Гонки серии Ironman 70.3 предусматривают соревнования на укороченных вдвое дистанциях: заплыв на 1,9 км, велосипедная гонка на 90 км и забег на 21,1 км", - информировали в пресс-службе Казахстанской федерации триатлона. 


 
В старте принимают участие 2200 триатлетов из 77 стран мира, что говорит о повышенном внимании атлетов к казахстанскому региону. Такая гонка первая в Казахстане после двухлетнего перерыва. Организаторы встретили большие группы триатлетов из Великобритании, Индии, Германии и России.
 
Мероприятие пройдет при поддержке холдинга BI-Group, акимата Нур-Султана и Казахстанской федерации триатлона.
 

Казахстанская теннисистка Путинцева сотворила сенсацию на турнире в Торонто

11.08.2022, 09:25 42876
Казахстанская теннисистка Путинцева сотворила сенсацию на турнире в Торонто
Фото: instagram/yulia_putintseva
ТОРОНТО. 11 АВГУСТА - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (46-е место в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира в Торонто (Канада) встретилась с испанкой Паулой Бадосой (3-е место), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Матч закончился неожиданной победой Путинцевой, которая выиграла первый сет со счетом 7:5 и вела во втором - 1:0, после чего ее соперница отказалась продолжать борьбу. Отметим, что в данном противостоянии явным фаворитом считалась Бадоса. Таким образом, Юлия Путинцева вышла в 1/8 финала, сообщает Sports.kz. 

Напомним, ранее по ходу турнира казахстанка обыграла в трех сетах канадскую теннисистку Катерину Себову (299-е место) - 3:6, 6:2, 7:5.
 
Призовой фонд турнира в Торонто в этом году составляет 2 697 250 долларов. Победительница заработает 439 700 долларов и получит 900 рейтинговых очков. 

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон.
 

Казахстанец стал бронзовым призером юниорского чемпионата Азии по тяжелой атлетике

24.07.2022, 11:43 61666
Казахстанец стал бронзовым призером юниорского чемпионата Азии по тяжелой атлетике
Фото: olympic.kz
ТАШКЕНТ. 24 ИЮЛЯ - Казахстанец Егор Шерер завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Он стал третьим в категории до 81 килограмма", - сообщает Olympic.kz.

 
В сумме двоеборья он взял 325 (150+175) килограммов.
 

Казахстанский штангист стал чемпионом Азии среди юношей

21.07.2022, 18:18 66716
Казахстанский штангист стал чемпионом Азии среди юношей
Фото: olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Казахстанский штангист Денис Полубояринов стал чемпионом Азии среди юношей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спортсмен выиграл соревнования в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья ему удалось поднять 313 (140+173) килограммов, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан. 
 
Также результат Дениса пойдет в зачет ЧА среди юниоров. Результат будет известен после выступления спортсменов до 20 лет.
 

Казахстан завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике

21.07.2022, 09:17 68186
Казахстан завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике
Фото: Sports.kz
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - На чемпионате мира - 2022 по легкой атлетике в Орегоне (США) состоялся финал соревнований по бегу с препятствиями на 3000 метров среди женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Одной из основных фавориток состязания была представительница Казахстана Нора Джеруто. Она преодолела дистанцию за 8:53.02 и стала победительницей. Эта золотая медаль на чемпионате мира стала первой в истории легкой атлетики Казахстана, сообщает Sports.kz.
 
Второе место заняла эфиопская спортсменка Веркуха Гетачью (8:54.61), а третьей финишировала ее соотечественница Мекидес Абебе (8:56.08).
 
Ранее в квалификационном забеге Джеруто также показала лучший результат - 9:01.54.
 
Напомним, что уроженка Кении Нора Джеруто перебралась в Казахстан в 2017 году, а в 2022 году получила официальное разрешение представлять страну на чемпионатах мира.

 

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