Токаев поздравил призера чемпионата Азии по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем", - сообщает пресс-служба главы государства.
Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии.