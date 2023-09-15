Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с серебром

Фото: Акорда

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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по футболу одержала победу над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024. Президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram прокомментировал победную игру сборной Казахстана. Об этом - Сборная Казахстана по футболу одержала победу над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024. Президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram прокомментировал победную игру сборной Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.





С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков", - сообщил президент РК.





Акорда









Он особо отметил инициативу волонтеров из "Астана Жастары" и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун.





Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью", - отметил глава государства.









Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, национальная сборная Казахстана одержала свою четвертую победу в квалификации чемпионата Европы 2024 года.





На 27-й минуте первого тайма Максим Самородов отличился ударом с дальней дистанции и открыл счет в матче. Результат сохранился до самого финального свистка, где была зафиксирована минимальная победа сборной Казахстана.





Таким образом, подопечные Магомеда Адиева завершили сентябрьский цикл отборочного раунда ЧЕ-2024. Свои следующие матчи сборная Казахстана проведет на выезде - против Дании и Финляндии. Игры пройдут 14 и 17 октября соответственно.