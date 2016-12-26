Токаев возглавил Федерацию настольного тенниса РК

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Федерацию настольного тенниса Республики Казахстан возглавил председатель сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев. Такое решение было принято на внеочередной конференции федерации, которая состоялась сегодня в Астане,сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.

Касым-Жомарт Токаев на этом посту сменил Бактыкожу Измухамбетова, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, сегодня был избран руководящий орган федерации. Генеральным секретарем стал Данияр Абулгазин.

"Выражаю благодарность участникам конференции за продуктивную работу и за доверие, оказанное мне сегодня. Для нас наступил новый четырехлетний этап. Впереди нас ждут главные соревнования на Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020 году. Нам предстоит вместе проделать огромный путь по улучшению результатов настольного тенниса. Поэтому считаю необходимым укрепление материально-технической базы в регионах и развитие региональных федераций, повышение квалификации кадров тренерского состава, обеспечение наших спортсменов качественными условиями тренировок, развитие международного сотрудничества и усиление позиций Казахстана на мировой спортивной арене в настольном теннисе. Одна из основных задач Федерации - популяризация настольного тенниса в нашей стране, придание этому виду спорта массового характера. Также важна организация обмена опытом и лучших практик в сфере развития настольного тенниса", - отметил Токаев.

Участники конференции обсудили текущие вопросы развития настольного тенниса в Казахстане. Также на конференции был утвержден новый устав и избран состав исполнительного комитета федерации.

Напомним, в этом году Казахстан в настольном теннисе завоевал путевку на Олимпийские Игры. В Рио-де-Жанейро Казахстан представлял Кирилл Герасименко.

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