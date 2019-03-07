Тренер Полторанина извинился перед казахстанцами за нарушение спортсменом антидопинговых правил

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Уважаемые казахстанцы, приношу свои извинения за нарушения антидопинговых правил, которые допустил мой воспитанник. Прошу прощения и делаю низкий поклон перед всем народом нашей страны, родителями и руководством. Считаю себя одним из виновников случившегося, так как с 11 лет ставил Алексею единственную цель - выиграть для страны только "золото" на самых крупных соревнованиях, к чему он и стремился все эти годы. Погоня за "золотом" и привела к недопустимому поступку. Знаю Алексея только как честного и порядочного человека. Верю, что он в первый раз оступился, попытался применить запрещённый метод, но не применил. Надеюсь, что это обстоятельство повлияет при рассмотрении ВАДА вопроса о нарушении антидопинговых правил", - говорится в официальном заявлении Наконечного, пишет портал vksport.kz.
Тренер призвал соотечественников поддержать спортсмена.
Желаю ему вернуться в спорт, продолжить защищать честь нашей страны на самом высоком уровне, проповедовать только честный спорт и участвовать в борьбе с допингом", - добавил он.
Напомним, 27 февраля лыжник казахстанской команды Алексей Полторанин был задержан в Австрии. Позже его освободили. Национальная федерация лыжных гонок Казахстана (НФЛГК) получила официальное уведомление Международной лыжной федерации о временном отстранении Полторанина в связи с расследованием громкого дела о нарушении антидопинговых правил.
В уведомлении отмечено, что с 1 марта Полторанин не имеет права участвовать в каких-либо соревнованиях, проводимых под эгидой Международной лыжной федерации. Причиной отстранения являются весомые доказательства, представленные австрийской стороной, о том, что Алексей Полторанин нарушил антидопинговые правила, используя запрещённые методы манипуляций с кровью под наблюдением врача из Германии.
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