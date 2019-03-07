Тренер Полторанина извинился перед казахстанцами за нарушение спортсменом антидопинговых правил

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Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Тренер лыжника Алексея Полторанина Алексей Наконечный извинился перед казахстанцами за нарушение спортсменом антидопинговых правил, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые казахстанцы, приношу свои извинения за нарушения антидопинговых правил, которые допустил мой воспитанник. Прошу прощения и делаю низкий поклон перед всем народом нашей страны, родителями и руководством. Считаю себя одним из виновников случившегося, так как с 11 лет ставил Алексею единственную цель - выиграть для страны только "золото" на самых крупных соревнованиях, к чему он и стремился все эти годы. Погоня за "золотом" и привела к недопустимому поступку. Знаю Алексея только как честного и порядочного человека. Верю, что он в первый раз оступился, попытался применить запрещённый метод, но не применил. Надеюсь, что это обстоятельство повлияет при рассмотрении ВАДА вопроса о нарушении антидопинговых правил", - говорится в официальном заявлении Наконечного, пишет портал vksport.kz .

Тренер призвал соотечественников поддержать спортсмена.

Желаю ему вернуться в спорт, продолжить защищать честь нашей страны на самом высоком уровне, проповедовать только честный спорт и участвовать в борьбе с допингом", - добавил он.

Напомним, 27 февраля лыжник казахстанской команды Алексей Полторанин был задержан в Австрии. Позже его освободили. Национальная федерация лыжных гонок Казахстана (НФЛГК) получила официальное уведомление Международной лыжной федерации о временном отстранении Полторанина в связи с расследованием громкого дела о нарушении антидопинговых правил.

В уведомлении отмечено, что с 1 марта Полторанин не имеет права участвовать в каких-либо соревнованиях, проводимых под эгидой Международной лыжной федерации. Причиной отстранения являются весомые доказательства, представленные австрийской стороной, о том, что Алексей Полторанин нарушил антидопинговые правила, используя запрещённые методы манипуляций с кровью под наблюдением врача из Германии.

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