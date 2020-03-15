Учебно-тренировочный процесс приостановлен во всех государственных спорторганизациях Алматы

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Учебно-тренировочный процесс приостановлен во всех государственных спортивных организациях Алматы, сообщили в городском управлении спорта, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что в Алматы функционируют 14 коммунальных спортивных объектов, 9 детско-юношеских спортивных школ. Контингент занимающихся составляет более 12 тыс. человек.

Согласно поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева, с 13 марта во всех государственных спортивных школах Алматы приостановлен учебно-тренировочный процесс. На спортивных предприятиях, финансируемых из средств местного и республиканского бюджетов, приостановлены учебно-тренировочный процесс, предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и реализация социальных проектов в сфере спорта. Частным спортивным организациям даны рекомендации по временному приостановлению оказываемых услуг в сфере спорта", - говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что многие организации и жители города с пониманием отнеслись к данной рекомендации.

Кроме того, ограничен выезд за пределы Республики Казахстан членам сборных команд города Алматы по всем видам спорта. Также отменены международные спортивные мероприятия на территории мегаполиса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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