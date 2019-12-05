В Алматы детей бесплатно обучат катанию на горных лыжах

Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается набор детей на бесплатное обучение катанию на горных лыжах, передает Kazakhstan Today.

В рамках социального проекта "Алматы спорты" проводится набор на бесплатное обучение катанию на горных лыжах детей от 10 до 12 лет. Обучение проходит со 2 по 31 декабря.

Каждому ребенку предоставляется уникальная возможность получить четыре урока у квалифицированных инструкторов. Занятия длятся по 60 минут, в две смены: первая смена - с 08.00; вторая смена - с 14.00. От организаторов будет предоставлен трансфер до Горнолыжного курорта и снаряжение (лыжи, палки, ботинки, шлем).

Зарегистрироваться можно на сайте almatysporty.kz либо по адресу: Богенбай батыра, 66, а также по электронной почте - info@arnage.kz и по номеру WhatsApp: +7 (707) 245 72 55.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:

1) копия удостоверения личности родителя, свидетельство о рождении ребенка (по 2 копии);

2) при наличии отправить все необходимые справки, документы подтверждающие социальный статус семьи (многодетные, малообеспеченные семья);

3) фактический адрес проживания, контактный телефон;

4) указать смену обучения ребенка в школе.

8 (727) 291 33 24; +7 (707) 245 72 55 (WhatsApp)

+7 (707) 343 96 77; +7 (778) 352 61 41

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