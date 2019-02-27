В Алматы пройдет чемпионат по стрельбе

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы 2-3 марта 2019 года пройдет первый в Казахстане матч третьего уровня (международный рейтинг) по стрельбе, передает Kazakhstan Today.

Соревнования проводятся в тире ОО "ФСПС" (Назарбаева, 262а) и в Центральном спортивно-техническом клубе "Отан" (Сейфуллина, 174). На соревнования приглашаются стрелки и сотрудники МВД РК, КНБ РК, СГО РК, а также стрелки из ближнего и дальнего зарубежья.

"Первые соревнования "Almaty Open" были проведены в марте 2017 года. В них приняли участие более 50 стрелков из Алматы и других регионов Казахстана. В этом году мы планируем принять около 120 участников. Формат соревнований подразумевает определение победителей в личном и командном зачете, в разных классах оружия, опираясь на индивидуальное мастерство стрелка и объективное судейство", - сообщили организаторы.

К участию в соревнованиях допускаются действующие члены IPSC (International Practical Shooting Confederation), имеющие соответствующие членские карты КАПС.

Практическая стрельба - активно развивающийся во всём мире и в Казахстане вид спорта, ОЮЛ "Казахстанская ассоциация практической стрельбы" (КАПС) признана Национальным олимпийским комитетом РК и получила аккредитацию Министерства культуры и спорта РК по развитию спорта "практическая стрельба" в Республике Казахстан, регистрационный номер вида спорта "практическая стрельба" - 235Я.

Соревнование состоит из нескольких отдельных упражнений, которые спортсмены проходят последовательно от одного к другому. Каждое упражнение включает в себя стрелковое задание, моделирующее потенциально возможную ситуацию использования огнестрельного оружия. По структуре различают короткие, средние и длинные упражнения, отличающиеся между собой максимально возможным количеством зачётных выстрелов.

Стрелковое мастерство оценивается как баланс трёх основных составляющих: точность - учитывается через количество очков, начисляемых за поражение мишеней и штрафов; скорость - учитывается как время от стартового сигнала до последнего выстрела; мощность - применение оружия большей мощности поощряется большим количеством очков, начисляемых за поражение зачётных зон мишеней, кроме того установлены минимальный калибр и минимальный фактор мощности.

Огромное внимание в практической стрельбе уделяется безопасности стрелков и зрителей. Безопасность обеспечивается дизайном упражнений и контролем за положением оружия, кроме того, участники соревнования во время нахождения на стрельбище должны использовать защиту органов зрения и слуха.

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