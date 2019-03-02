В Алматы стартовал турнир по художественной гимнастике, представлена новая эстетическая гимнастика

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - В Алматы в спортивно-оздоровительном комплексе "Баганашил" стартовал Кубок Клуба художественной гимнастики Натальи Кузнецовой, в ходе соревнований впервые прошла презентация нового направления - эстетической гимнастики, передает корреспондент агентства.

Соревнования начались с внутреннего школьного этапа, на котором выступили самые юные гимнастки 2015-2009 годов рождения.

Важным событием стала презентация эстетической гимнастики.

"Впервые в рамках наших соревнований были представлены выступления по групповой эстетической гимнастике. Это новый для Казахстана, но весьма перспективный вид спорта, основанный на базе художественной гимнастики, но более доступный по критериям физических данных и возраста гимнасток. Наша школа поддерживает развитие данного течения и в качестве эксперимента мы решили выставить несколько составов. На мой взгляд, мы получили достаточно положительный опыт и, вполне вероятно, что будем продолжать развиваться в данной траектории", - рассказала генеральный директор Клуба художественной гимнастики Анастасия Журавлева.

Завершили первый день соревнований мастера спорта. Обладателем кубка по программе мастеров стала Нинель Ниязова.

Кубок Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой проходит в Алматы в спортивно-оздоровительном комплексе "Баганашил" в период с 28 февраля по 4 марта 2019 года. Соревнования предусматривают в своей программе различные категории участниц, что позволяет принять участие всем желающим гимнасткам, включая самых юных спортсменок, впервые выходящих на площадку.

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