В Алматы завершились соревнования по художественной гимнастике с участием 31 команды из 7 стран мира

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - В Алматы завершился ежегодный турнир - Открытый чемпионат Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой , в котором приняли участие в индивидуальном зачете 750 спортсменок и 14 составов групповых упражнений от 31 команды из 7 стран ближнего и дальнего зарубежья, в частности, 214 участниц 2012 года рождения и младше, передает Kazakhstan Today.

Основной контингент турнира состоит из начинающих гимнасток 4-6 лет. Для них были продуманы отдельные категории, которые, в свою очередь, еще подразделяются на подгруппы для максимально объективного судейства. Все дети 2012 года и младше в категориях "С" и "С2" награждались золотыми медалями, грамотами и памятными подарками. Это мы делаем для того, чтобы задать детям мотивацию. При этом гимнастки того же возраста, но из категорий "А" и "В" уже награждались по местам, так как там выступали гораздо более "сильные" гимнастки, имеющие соревновательный опыт", - рассказала главный секретарь турнира, старший тренер КХГ Н. Кузнецовой Виктория Горбунова.

По информации оргкомитета, всего в соревнованиях было выделено 5 категорий, в каждой из которых были свои особенности судейства и распределения призовых мест. По словам представителей оргкомитета соревнований, такая система позволяет не только максимально адекватно оценивать участниц, но и растить новое поколение квалифицированных судей: более молодые специалисты оценивают младшие группы участниц, набираясь опыта на менее сложных композициях, а представители жюри высшей национальной и международной категорий оценивают уже значительно более сложные композиции детей старших возрастов и сильнейших категорий.

В этом году на турнире присутствовали руководитель управления физической культуры и спорта Алматы Рустем Байсеитов и руководитель службы по летним видам спорта Национального олимпийского комитета РК Даниса Дуйсенгалиева. Это очень значимо, так как высокопоставленные руководители таким образом могут сами наблюдать за ходом одного из крупнейших по масштабу турниров в Казахстане и отмечать для себя ведущих гимнасток, потенциальных лидеров и резерв сборной, а также объективно оценивать работу Клуба и наш вклад в развитие отечественного спорта", - отметила главный судья соревнований, генеральный директор Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой Анастасия Журавлева.

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