Известный казахстанский артист выступил на открытии чемпионата по художественной гимнастике в Алматы

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - В Алматы стартовал чемпионат по художественной гимнастике. В торжественной церемонии открытия принял участие известный казахстанский музыкант, передает Kazakhstan Today.

12 июня в Алматы в спортивно-оздоровительном комплексе стартовал открытый чемпионат Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой "Достык". В этом году на соревнования подали заявки 750 участниц из семи стран: Индии, Украины, США, России, Польши, Киргизии и Казахстана (10 городов). В общей сложности в соревнованиях планирует принять участие 31 команда.

В рамках первого дня состоялись школьные соревнования Клуба, ориентированные на начинающих спортсменок первого и второго года обучения. Во второй день соревнований прошла торжественная церемония открытия турнира, в рамках которой был организован большой гала-концерт с показательными номерами юных гимнасток, посвященными представителям каждой народности, принимающей участие в соревнованиях.

На церемонии открытия также выступил финалист SuperStarKZ, русский домбрист и певец Олег Никитин. Известный музыкант исполнил сольный номер, а также участвовал в совместном выступлении с воспитанницами Клуба.

Весь концерт был подготовлен старшим хореографом нашей школы Лаурой Ерментаевой. Это было фееричное выступление, сравнимое с теми концертами, что устраивают на крупных соревнованиях мирового масштаба. И это является одной из наших важнейших задач - поддерживать на высоком уровне не только саму спортивную составляющую турнира в виде объективного судейства, присвоения разрядов и возможности выступления детей самых различных категорий, но и стремиться к соответствию международному формату проведения соревнований и в их внешней, чисто "эстетической" части", - рассказали в оргкомитете соревнований.

Судейский аппарат соревнований представлен высококвалифицированными судьями национальной, высшей национальной и международной категорий.

Турнир полностью соответствует международным техническим требованиям проведения соревнований: зал является одним из лучших в Казахстане, площадка для выступлений расположена на помосте, как на крупнейших международных турнирах, судейская коллегия состоит только из высокопрофессиональных и сертифицированных судей, на протяжении всего периода соревнований в зале дежурит медицинский работник. Кроме того, наши соревнования имеют достаточно высокий статус для присвоения гимнасткам спортивных разрядов и подтверждения званий", - сообщила главный судья соревнований, генеральный директор КХГ Н. Кузнецовой Анастасия Журавлева.

Соревнования продлятся до 15 июня включительно. По результатам второго дня соревнований уже определены победители среди гимнасток, выступавших по программе мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. В последующие два дня предстоит выступление более юных и менее опытных гимнасток 2013-2007 годов рождения.

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