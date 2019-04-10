В ХК "Торпедо" сменился главный тренер

Усть-Каменогорск. 9 апреля. Kazakhstan Today - В хоккейном клубе "Торпедо" сменился главный тренер, передает Kazakhstan Today.

Главным тренером "Торпедо" стал Алексей Геннадьевич Ждахин, работавший с командой в сезоне 2016/2017 годов", - сообщила пресс-служба клуба.

Ждахин в 1999 году окончил Омский государственный институт физической культуры и спорта. В 2008 году с отличием окончил Высшую школу тренеров при НГУ физкультуры и спорта имени Лесгафта (Санкт-Петербург). Является тренером по хоккею высшей квалификации.

Под руководством Алексея Ждахина ТХК (Тверь) дважды стал полуфиналистом ВХЛ (2015, 2016) и показал лучший результат в регулярном первенстве сезона 2015/16.

Усть-Каменогорский ХК "Торпедо" под его руководством выиграл регулярный чемпионат ВХЛ и пробился в финал Кубка Братины (2016/2017), что является лучшим достижением команды за все время выступления в ВХЛ, отметили в пресс-службе.

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