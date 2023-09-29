В каких соревнованиях примут участие казахстанские спортсмены на Азиаде в четверг

В медальном зачете Казахстан находится на 12-м месте. В копилке сборной Казахстана 13 медалей (1 золотая, 2 серебряные и 10 бронзовых)

Фото: olympic.kz

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Ханчжоу. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 28 сентября опубликован на сайте Национального Олимпийского комитета.





Начало соревнований указано по времени Астаны.





Вид спорта: Гольф, мужчины/женщины





Кто: Ривекка Джумагулова, Альбина Агаева, Исламия Абельди, Бахтияр Абдулин, Марат Багытжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев





Начало: 04.30





Вид спорта: Фехтование, мужчины. Командные соревнования





Кто: Мужская команда Казахстана по фехтование на сабле





Начало: 07.00





Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины/женщины





Кто: Мужская и женская команды Казахстана





Начало: 07.00





Вид спорта: Стендовая стрельба, смешанные команды ("скит")





Кто: Асем Орынбай, Эдуард Ещенко





Начало: 07.00, финал: в 12.00





Вид спорта: Таеквондо, мужчины/женщины





Кто: Джансель Дениз (свыше 67 кг), Смайыл Дуйсебай (свыше 80 кг)





Начало: 07.00





Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины/женщины





Кто: Артем Захаров (омниум), Анжела Соловьева (мэдисон)





Начало: 08.00





Вид спорта: Большой теннис, смешанный парный разряд. 1/4 финала





Кто: Григорий Ломакин/Жибек Куламбаева





Начало: после 08.00





Вид спорта: Плавание, мужчины/женщины





Кто: Софья Сподаренко (50 метров вольным стилем), Арсен Кожахметов (200 метров брассом), Адильбек Мусин (50 метров баттерфляем)





Начало: 08.00





Вид спорта: Настольный теннис, одиночный разряд (мужчины/женщины), парный разряд (мужчины/женщины)





Кто: Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Сарвиноз Миркадирова, Анастасия Лаврова, Айдос Кенжигулов, Владислав Захаров, Ангелина Романовская, Зауреш Акашева





Начало: 09.45





Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Матч за третье место





Кто: Казахстан - Иран





Начало: 12.00





Вид спорта: Киберспорт, Drem Three Kingdoms 2





Кто: Казахстан - Таиланд





Начало: 12.00





Вид спорта: Спортивная гимнастика, мужчины/женщины. Финалы в отдельных видах





Кто: Нариман Курбанов, Аида Бауыржанова, Дарья Ясинская





Начало: 12.30





Вид спорта: Водное поло, женщины





Кто: Казахстан - Южная Корея





Начало: 14.30





Вид спорта: Баскетбол 5х5, мужчины





Кто: Казахстан - ОАЭ





Начало: 15.30





Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины





Кто: Казахстан - Таиланд





Начало: 17.05





Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины





Кто: Римма Волосенко, Сакен Бибосынов, Асланбек Шымбергенов





Начало: 17.15





Посмотреть XIX Азиатские игры в прямом эфире можно на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.





Напомним, Азиатские игры-2023 продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.





В медальном зачете продолжает оставаться лидером Китай, на втором месте - Южная Корея, на третьем - Япония. Казахстан находится на 12-м месте. В копилке сборной Казахстана 13 медалей (1 золотая, 2 серебряные и 10 бронзовых).