В каких соревнованиях примут участие казахстанские спортсмены на Азиаде в четверг
Фото: olympic.kz
Ханчжоу. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 28 сентября опубликован на сайте Национального Олимпийского комитета.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Гольф, мужчины/женщины
Кто: Ривекка Джумагулова, Альбина Агаева, Исламия Абельди, Бахтияр Абдулин, Марат Багытжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев
Начало: 04.30
Вид спорта: Фехтование, мужчины. Командные соревнования
Кто: Мужская команда Казахстана по фехтование на сабле
Начало: 07.00
Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 07.00
Вид спорта: Стендовая стрельба, смешанные команды ("скит")
Кто: Асем Орынбай, Эдуард Ещенко
Начало: 07.00, финал: в 12.00
Вид спорта: Таеквондо, мужчины/женщины
Кто: Джансель Дениз (свыше 67 кг), Смайыл Дуйсебай (свыше 80 кг)
Начало: 07.00
Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины/женщины
Кто: Артем Захаров (омниум), Анжела Соловьева (мэдисон)
Начало: 08.00
Вид спорта: Большой теннис, смешанный парный разряд. 1/4 финала
Кто: Григорий Ломакин/Жибек Куламбаева
Начало: после 08.00
Вид спорта: Плавание, мужчины/женщины
Кто: Софья Сподаренко (50 метров вольным стилем), Арсен Кожахметов (200 метров брассом), Адильбек Мусин (50 метров баттерфляем)
Начало: 08.00
Вид спорта: Настольный теннис, одиночный разряд (мужчины/женщины), парный разряд (мужчины/женщины)
Кто: Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Сарвиноз Миркадирова, Анастасия Лаврова, Айдос Кенжигулов, Владислав Захаров, Ангелина Романовская, Зауреш Акашева
Начало: 09.45
Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Матч за третье место
Кто: Казахстан - Иран
Начало: 12.00
Вид спорта: Киберспорт, Drem Three Kingdoms 2
Кто: Казахстан - Таиланд
Начало: 12.00
Вид спорта: Спортивная гимнастика, мужчины/женщины. Финалы в отдельных видах
Кто: Нариман Курбанов, Аида Бауыржанова, Дарья Ясинская
Начало: 12.30
Вид спорта: Водное поло, женщины
Кто: Казахстан - Южная Корея
Начало: 14.30
Вид спорта: Баскетбол 5х5, мужчины
Кто: Казахстан - ОАЭ
Начало: 15.30
Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины
Кто: Казахстан - Таиланд
Начало: 17.05
Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины
Кто: Римма Волосенко, Сакен Бибосынов, Асланбек Шымбергенов
Начало: 17.15
Посмотреть XIX Азиатские игры в прямом эфире можно на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
Напомним, Азиатские игры-2023 продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
В медальном зачете продолжает оставаться лидером Китай, на втором месте - Южная Корея, на третьем - Япония. Казахстан находится на 12-м месте. В копилке сборной Казахстана 13 медалей (1 золотая, 2 серебряные и 10 бронзовых).