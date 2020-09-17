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В Караганде пройдет благотворительный марафон

16.09.2020, 13:03 9694
Караганда. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Караганде в предстоящую субботу, 19 сентября, пройдёт забег в онлайн-режиме. Его участники помогут очистить улицы от мусора и пожертвуют деньги на лечение девочки, больной раком, передает Kazakhstan Today.
 
Марафон "Беги со смыслом" приурочен ко Всемирному дню чистоты. В этот день во всём мире неравнодушные люди выходят на экологические акции и субботники, чтобы сделать планету чище. Не останется в стороне и Караганда.
 
Из-за сохраняющихся в регионе карантинных ограничений забег пройдет в онлайн-режиме. Участникам потребуется установить на свои смартфоны приложение STRAVA, которое зафиксирует результаты. Организаторы предложили на выбор три дистанции - 3,5 или 10 километров.
 
Бегуны будут собирать мусор по пути. Для этого нужно взять перчатки и пакеты. Участие платное: для взрослых - 1500 тенге, для детей - 500 тенге. Все вырученные деньги пойдут на лечение Софьи Данко - 12-летней карагандинки, страдающей острым миелобластным лейкозом. Для лечения и трансплантации костного мозга необходимо собрать $166 000. После окончания забега скриншот приложения и фото пакетов с собранным мусором нужно отправить организаторам. Все участники марафона получат медали. 
 
За подробностями обращаться по телефонам: 8 701 2141077, 8 700 995599. Форма регистрации доступна по ссылке.
 

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