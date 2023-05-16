15.05.2023, 18:19 5621

В Казахстане пройдет ЧМ-2024 по боксу среди женщин

Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году
В Казахстане пройдет ЧМ-2024 по боксу среди женщин
Фото: sports.kz
Ташкент. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Чемпионат мира по боксу среди женщин в 2024 году пройдет в Астане, объявил совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) на официальном заседании в Ташкенте.

Я счастлив, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в усиленном виде, так как мы удваиваем призовой фонд. За первое место мы присуждаем боксерам 200 000 долларов США, а общий призовой фонд составляет 4,8 миллиона долларов США", - цитирует olympic.kz президента IBA Умара Кремлева.


По его словам, в эту сумму входят 10%, которые принадлежат главным тренерам сборных.

Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году", - добавил он.


Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла пять медалей на мужском чемпионате мира - 2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), информирует Sports.kz.

На этом турнире Казахстан выиграл четыре золотые и одну серебряную медали. Чемпионами мира в своих весовых категориях стали Санжар Ташкенбай (48 килограммов), Махмуд Сабырхан (54 килограмма), Асланбек Шымбергенов (71 килограмм) и Нурбек Оралбай (80 килограммов), а серебро завоевал Дулат Бекбауов (67 килограммов).
 
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Теги:БоксЧемпионатАстана

новости по теме

16.05.2023, 08:40 271

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA

Рыбакина поднялась на пятое место
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA
Фото: ktf.kz
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Согласно Live-версии рейтинга, после победы над чешской спортсменкой Маркетой Вондрусовой (70-я ракетка мира) в четвертом круге турнира в Риме (Италия) Рыбакина поднялась на пятое место табеля о рангах, что является наивысшим показателем в карьере спортсменки. Казахстанка поменялась местами с американкой Кори Гауфф, которая теперь находится на шестой строчке рейтинга, сообщает Sports.kz.

Sports.kz

Отметим, что благодаря победе над Вондрусовой Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.

По данным Федерации тенниса Казахстана, Елена Рыбакина со счетом 6:3, 6:3 обыграла чешку Маркету Вондроушову, занимающую 70-ю строчку рейтинга WTA, в четвертом круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч продолжался 1 час и 14 минут. Казахстанка сравняла счет в личных встречах - 1:1. Стоит отметить, что до встречи с Рыбакиной Вондроушова выбила из сетки девятую сеяную Марию Саккари из Греции.

Следующей соперницей Елены в Риме станет полька Ига Свёнтек или хорватка Донна Векич.
 
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Теги:РыбакинаРейтинг
15.05.2023, 10:29 9621

Рыбакина прошла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет чешка Маркета Вондроушова
Рим. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Шестая ракетка мира Елена Рыбакина преодолела барьер третьего раунда грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.

Соперницей Рыбакиной была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57-е место. Елена вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница получила травму и отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте 35 минут. Казахстанка вышла вперед в личных встречах - 2:1.

Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет чешка Маркета Вондроушова.


 
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Теги:ТурнирТеннисРыбакина
14.05.2023, 20:07 14676

Казахстан выиграл уникальное золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте  

В решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов встретились Нурбек Оралбай и Тохтарбек Танатхан
Казахстан выиграл уникальное золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Фото: sports.kz
Ташкент. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Нурбек Оралбай завоевал золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте.

Как сообщает sports.kz, в решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов встретились Нурбек Оралбай и Тохтарбек Танатхан, представляющий сборную Китая. Победу в этом бою одержал Нурбек Оралбай раздельным решением судей.


Таким образом, Нурбек Оралбай завоевал золото чемпионата мира, а Тохтарбек Танатхан закончил выступление в турнире в статусе серебряного призера.

Ранее Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO.
 
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Теги:БоксПобедаКазахстан
14.05.2023, 10:44 18671

Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO  

Казахстанский боксер одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде
Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO
Фото: sports.kz
Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира World Boxing Organization.

Как сообщает sports.kz, Жанибек Алимханулы провел титульный бой с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО). Казахстанский боксер одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде.


Таким образом, Жанибек Алимханулы выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.


Отмечается, что для боксера это была вторая титульная защита.

Ранее казахстанский боксер Жанкош Тураров одержал очередную победу на профессиональном ринге.
 
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Теги:БоксПобедаРК
13.05.2023, 10:08 23056

Казахстанская теннисистка Рыбакина одержала победу на старте турнира в Риме

Она обыграла итальянку Жасмин Паолини
Казахстанская теннисистка Рыбакина одержала победу на старте турнира в Риме
Фото: ktf.kz
Рим. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на старте турнира в Риме. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Шестая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина обыграла итальянку Жасмин Паолини, занимающую 65-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 7:6(7:4), 6:1 во втором круге турнира в Риме.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Елена шесть раз подала навылет и реализовала три брейк-поинта из девяти (33%). Ранее соперницы друг с другом не встречались.

В третьем круге турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia Рыбакина сыграет против россиянки Анны Калинской.
 
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Теги:ТеннисРыбакина
03.05.2023, 12:52 44521

Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола

Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане
Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола
Фото: Акорда
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Стороны обсудили вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост президента ФИФА и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в нашей стране.

Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.

Считаю, что ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире. Мы ценим ваши усилия и поддерживаем вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с вами, - сказал глава государства.


По его словам, в Казахстане футболом систематически занимаются более 1 млн человек. На сегодняшний день во всех регионах страны функционируют 17 футбольных центров и 2 академии, в которых проходят подготовку более 7 тысяч детей.

Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.

Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с Вами - для меня особенно большая честь. Я знаю, что Вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран", - отметил Джанни Инфантино.

 
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Теги:ТокаевФутбол
30.04.2023, 19:31 51981

Дин Лижэнь обыграл Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам

Дин Лижэнь обыграл Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам
Фото: Sports.ru
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошел матч за звание чемпиона мира по шахматам, которым стал Дин Лижэнь, сообщает Sports.ru.

Лижэнь играл с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

В четвертой партии тай‑брейка Непомнящий играл белыми фигурами и проиграл Лижэню после 68-го хода. Счет тай‑брейка - 2,5 - 1,5 в пользу китайского шахматиста", - говорится в сообщении.


Три предыдущие партии игроков закончились вничью.

Дин Лижэнь стал 17‑м чемпионом мира по шахматам. Кроме того, он стал первым спортсменом из Китая, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Отмечается, что призовой фонд матча составил 2 млн евро. Лижэнь, одержавший победу на тай-брейке, получил 55% от этой суммы.
 
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Теги:ЧМАстанашахматыФИДЕ
28.04.2023, 09:45 60656

Рыбакина пробилась во второй круг "Мастерса" в Мадриде

Рыбакина﻿ в дуэте с Павлюченковой победили Шуко Аояму и Ену Шибахару в первом круге парного турнира WTA 1000
Рыбакина пробилась во второй круг "Мастерса" в Мадриде
Фото: ФТК
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась во второй круг "Мастерса" в Мадриде, информирует пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Елена Рыбакина﻿ в дуэте с Анастасией Павлюченковой (Россия) уверенно победили японок Шуко Аояму и Ену Шибахару в первом круге парного турнира WTA 1000 в столице Испании - 6:0, 6:1", - сообщили в ФТК.


Во втором раунде соревнования Рыбакина и Павлюченкова сыграют с венгеркой Тимеа Бабош и казахстанкой Анной Данилиной либо с украинкой Мартой Костюк и румынкой Еленой Габриэлой Рузе.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина станет шестой ракеткой мира.
 
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Теги:ТеннисРыбакинаСпорт

 

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