12.09.2023, 10:08 17336
Женская сборная Казахстана завоевала серебро на ЧМ по шахматам в Польше
Фото: Instagram/kzchessfederation
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Быдгоще женская сборная Казахстана на ЧМ по шахматам заняла второе место. Об этом сообщили в Казахстанской федерации шахмат.
Сборную Казахстана на мировом первенстве представляли: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Асель Серикбай и Амина Каирбекова.
За нашими девочками стояла мощная команда: тренеры Павел Коцур и Александр Моисеенко", - отметили в федерации.
Напомним: наши шахматистки вышли в четвертьфинал командного чемпионата мира, сенсационно заняв первое место в группе А, обойдя Украину, Индию, Францию и Египет. В четвертьфинале наша сборная победила Германию, а в полуфинале - Францию. В финале они достойно боролись против сборной Грузии.
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12.09.2023, 14:50 14811
Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с серебром
Государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с завоеванием серебряных медали на командном чемпионате мира в Польше, сообщает Акорда.
Поздравляю нашу шахматную сборную, впервые в истории завоевавшую медали на командном чемпионате мира среди женщин! Это настоящий прорыв в развитии отечественных шахмат. Вы показали высочайшее мастерство и непоколебимую волю к победе. Уверен, ваше триумфальное выступление придаст мощный импульс популяризации шахмат среди подрастающего поколения", - написал президент на своей странице в Instagram.
Он добавил, что государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта.
Желаю всем профессионалам и любителям шахмат Казахстана новых достижений и ярких эмоций!" - написал Токаев.
Напомним, казахстанская сборная по шахматам вышла в финал чемпионата мира, где сразилась со сборной Грузии. По итогам чемпионата казахстанские шахматистки заняли 2-е место.
11.09.2023, 12:58 23781
Казахстанские шахматистки вышли в финал чемпионата мира
Фото: telegram/KazChess
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана по шахматам прошла в финал чемпионата мира, проходящего в эти дни в польском городе Быдгоще, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
В полуфинале сборной Казахстана удалось одолеть представительниц Франции. В серии зрелищных матчей определить победителя удалось лишь на тай-брейке - в третьей дополнительной партии по молниеносным шахматам. По ее итогам наша команда победила с общим счетом 2-1", - говорится в сообщении.
Там рассказали, что в первом матче лидер сборной Бибисара Асаубаева, играя черными, уступила француженке Дейманте Даулите-Корнетт.
На третьей доске также черными Алуа Нурманова не устояла против Софи Милье. Меруерт Камалиденова и Амина Кайрбекова в упорных матчах добились ничьей. Однако в ответном матче девушки собрались и дали достойный отпор.
Победу во втором матче нам принесли на третьей и четвертой доске Алуа Нурманова и Амина Кайрбекова, другие партии завершились ничьей. А на тай-брейке сборная Казахстана полностью сломила противника - 4:0 в нашу пользу", - сообщили в федерации.
В финале казахстанские шахматистки встретятся со сборной Грузии.
Сборную Казахстана на мировом первенстве представляют: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Асель Серикбай и Амина Каирбекова. Их сопровождают тренеры Павел Коцур и Александр Моисеенко.
Ранее сообщалось, что две казахстанки выиграли чемпионат мира по шахматам среди школьников. На соревнованиях сборная Казахстана заняла 1-е место по количеству медалей.
11.09.2023, 07:39 26356
Сборная Казахстана по футболу одержала победу над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024
Фото: Акорда
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по футболу одержала победу над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024. Президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram прокомментировал победную игру сборной Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков", - сообщил президент РК.
Он особо отметил инициативу волонтеров из "Астана Жастары" и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун.
Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью", - отметил глава государства.
Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, национальная сборная Казахстана одержала свою четвертую победу в квалификации чемпионата Европы 2024 года.
На 27-й минуте первого тайма Максим Самородов отличился ударом с дальней дистанции и открыл счет в матче. Результат сохранился до самого финального свистка, где была зафиксирована минимальная победа сборной Казахстана.
Таким образом, подопечные Магомеда Адиева завершили сентябрьский цикл отборочного раунда ЧЕ-2024. Свои следующие матчи сборная Казахстана проведет на выезде - против Дании и Финляндии. Игры пройдут 14 и 17 октября соответственно.
10.09.2023, 20:06 29471
Президент Казахстана присутствует на матче между Казахстаном и Северной Ирландией
Фото: telegram/Аqorda
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствует на стадионе "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную в матче между командами Казахстана и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча проходит в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Напомним, спортивный фестиваль "Футбол жолы" проводят на площадке ЭКСПО, информирует официальный сайт акимата Астаны.
В рамках мероприятия на летней сцене площади перед ЭКСПО будет проходить прямая трансляция квалификационного матча ЕВРО-2024 между сборными Казахстана и Северной Ирландии. Также перед собравшимися выступит исполнитель M’Dee.
10.09.2023, 09:26 32066
Казахстанская теннисистка выиграла US Open 2023 в миксте
Фото: ktf.kz
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Вашингтон. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиеваара стала победительницей открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
В финале казахстанско-финский дуэт обыграл первых сеяных нынешнего US Open американцев Джессику Пегулу/Остина Крайчека со счетом 6:3, 6:4.
Таким образом, Анна Данилина стала первой казахстанкой в истории, которой удалась выиграть турнир Большого шлема в миксте", - пояснили в пресс-службе.
На церемонии награждения Анна Данилина поздравила соперников с хорошей игрой, выразила признательность своему партнеру, поблагодарила болельщиков, организаторов турнира и свою команду за поддержку.
Я хочу поблагодарить президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова, который сегодня находится здесь, и всю федерацию за поддержку и развитие тенниса в Казахстане. Это замечательная возможность, и я счастлива, что мы впервые в истории завоевали этот титул!" - заявила теннисистка.
Ранее сообщалось, что Анна Данилина вышла в финал US Open.
07.09.2023, 18:30 41361
Елена Рыбакина добилась исторического достижения для Казахстана
Фото: ktf.kz
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала третьей спортсменкой, квалифицировавшейся в итоговый турнир Women's Tennis Association 2023 года.
Как сообщает Sports.kz, в настоящее время в чемпионской live-гонке Елена Рыбакина имеет в своем активе 5476 очков, тогда как минимальный порог для попадания на итоговый турнир WTA составляет 5420. Таким образом, она вслед за белоруской Ариной Соболенко и польской теннисисткой Игой Швентек впервые в карьере обеспечила себе участие в данном турнире.
Отмечается, что Елена Рыбакина станет первой в истории казахстанского тенниса участницей итогового турнира WTA, который, как ожидается, пройдет в Саудовской Аравии или в Чехии в октябре.
Ранее Рыбакина одержала победу в матче третьего круга Уимблдона-2023.
07.09.2023, 09:30 43416
Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал US Open
Фото: ktf.kz
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиёваара сыграют в решающем матче открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса РК.
В полуфинале казахстанско-финскому дуэту противостояли японка Эну Сибахара и хорват Мате Павич. Анна и Харри были сильнее - 7:6 (7:2), 6:4. Год назад японка в дуэте с нидерландцем Весли Колхофом победила на "Ролан Гаррос", а хорват в разное время трижды побеждал на турнирах Большого Шлема в миксте.
В финале соперниками будут сеяные на нынешнем US Open под первым номером американцы Джессика Пегула/Остин Крайчек. Финальная игра запланирована на 9 сентября.
04.09.2023, 09:37 51501
Казахстанская теннисистка стала чемпионкой турнира в Праге
Жибек Куламбаева сыграла в финальном матче парного разряда на грунтовом турнире ITF
Фото: sports.kz
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Прага. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира International Tennis Federation в Праге.
Как сообщает Sports.kz, теннисистка из Казахстана в паре с польской спортсменкой Мартиной Кубка провела встречу с итальянской парой Ангелика Морателли - Камилла Розателло и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4. В итоге казахстанско-польский дуэт стал чемпионом турнира.
Отмечается, что на также недавно прошедшем турнире серии ITF в итальянском Риме 23-летняя казахстанская спортсменка одержала победу в соревнованиях в парном разряде вместе с белорусской теннисисткой Юлией Готовко.
Ранее теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?