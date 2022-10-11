Система Orphus

Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

10.10.2022, 08:51 3121
Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Фото: Olympic.kz
Манама. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне.
 
Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она показала 220 (95+125) килограммов, сообщает Olympic.kz.
 
Второй стала китаянка Линлу Лю - 210 килограммов. Замкнула тройку лучших Нигора Абдуллаева (Узбекистан) - 193 килограмма.

Напомним, вчера первую медаль в копилку Казахстана на чемпионате Азии в Бахрейне завоевал Арли Чонтей. Он получил серебряную награду в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 260 (116+144) килограммов.
 

новости по теме

Джокович стал победителем турнира ATP 500 Astana Open

09.10.2022, 19:25 4666
АСТАНА. 9 ОКТЯБРЯ - 21-кратный чемпион турнира "Большого шлема", седьмая ракетка мира - серб Новак Джокович завоевал 90-й титул в карьере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На турнире категории ATP 500 в Астане в решающем матче Джокович (4, WC) обыграл шестую ракетку мира - грека Стефаноса Циципаса (3) со счетом 6:3, 6:4, сообщает "Чемпионат".
 
Встреча продлилась 1 час 16 минут. За победу Джокович получит 500 рейтинговых очков и более 355 тысяч долларов. Для него это четвертый титул в текущем сезоне, включая победу на Уимблдоне.
 
Наибольшее количество титулов у мужчин-теннисистов в истории ATP:
 
Джимми Коннорс (США) - 109;
 
Роджер Федерер (Швейцария) - 103;
 
Иван Лендл (Чехия, США) - 94;
 
Рафаэль Надаль (Испания) - 92;
 
Новак Джокович (Сербия) - 90.
 
По ходу соревнований в Астане Джокович обыграл чилийца Кристьяна Гарина, нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, россиян Карена Хачанова и Даниила Медведева (снялся).
 

Аким Алматы поручил организовать тренировки по хоккею в Almaty Arena

06.10.2022, 11:36 9331
Аким Алматы поручил организовать тренировки по хоккею в Almaty Arena
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев дал поручение организовать в Almaty Arena график посещения детских хоккейных команд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи с акимом Алматы жители Алатауского района пожаловались на утраченную возможность посещать детские тренировки по хоккею и попросили вернуть им лед в Almaty Arena.
 

Лед с июля не функционирует, нас всех перевели в Halyk Arena. Мы живем в Наурызбайском, Алатауском районах, ездить туда очень далеко. На малом раскаточном катке тренируются только фигуристы", - обратились к акиму жители.

 
Ерболат Досаев в свою очередь дал поручение городскому управлению спорта предусмотреть время и организовать на малом раскаточном катке в Almaty Arena график посещения детских хоккейных команд.
 

Казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару на IV Всемирных играх кочевников

02.10.2022, 21:06 14831
Казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару на IV Всемирных играх кочевников
Фото: prosports.kz
АНКАРА. 2 ОКТЯБРЯ - Казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару на IV Всемирных играх кочевников в Турции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Второе золото у наших спортсменов на четвертых Всемирных играх кочевников. На этот раз отличились кокпаристы, в финале они встретились со сборной Кыргызстана. 4:3 в нашу пользу", - сообщает Prosports.kz.

 

Первую медаль высшей пробы нашей сборной принес представитель казакша курес Марат Ныгматуллаев. Всего две минуты понадобилось ему, чтобы одолеть монгольского борца.
 

Головкину назначили обязательный бой с кубинцем Эрисланди Ларой

24.09.2022, 14:06 25416
Головкину назначили обязательный бой с кубинцем Эрисланди Ларой
Фото: telegram/БОРТ N1
АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила "суперчемпиону" мира в среднем весе Геннадию Головкину бой с обязательным претендентом, владельцем "обычного" пояса в этой же категории кубинцем Эрисланди Ларой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сторонам даны 30 дней на переговоры: с 23 сентября до 23 октября 2022 года. Поединок Головкин - Лара должен будет выявить единственного чемпиона мира WBA в среднем дивизионе", - пишет Sports.kz

 
Напомним, 18 сентября чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и обладатель всех основных поясов во второй средней категории Сауль Канело Альварес провели третий очный поединок. Его итогом стала победа Альвареса единогласным решением судей. Отмечается, что, несмотря на поражение, Геннадий Головкин сохранил пояса в среднем дивизионе. 
 

Казахстанский гонщик завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании

19.09.2022, 17:07 32726
Казахстанский гонщик завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании
Фото: НОК РК
МАДРИД. 19 СЕНТЯБРЯ - Казахстанский гонщик Сергей Пономарев завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Сергей Пономарев дважды поднялся на первую ступень пьедестала на турнире Trofeu Internacional de Pista Cuitat de Barcelona в Испании", - сообщает Национальный олимпийский комитет РК. 

 
Отмечается, что он стал лучшим в двух дисциплинах. Сергей Пономарев завоевал золото в индивидуальном спринте и кейрине. 
 
Ранее сообщалось, что Евгений Федоров выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе. 
 

Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину после боя

18.09.2022, 11:55 37461
Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину после боя
Фото: telegram/БОРТ N1
АСТАНА. 18 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля Канело Альвареса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В телефонном разговоре глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене, информирует телеграм-канал "Борт№1". 
 

Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!" - заявил президент. 

 
Сегодня провели третий очный поединок чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и обладатель всех основных поясов во второй средней категории Сауль Канело Альварес, сообщает Sports.kz. 
 
Его итогом стала победа Альвареса единогласным решением судей.
 
Отмечается, что, несмотря на поражение, Геннадий Головкин сохранил пояса в среднем дивизионе. 
 

Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек

17.09.2022, 12:59 40051
Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек
Фото: facebook/Darmen Sadvakasov
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Казахстанская шамхматистка Зарина Нургалиева выиграла чемпионат мира по шахматам среди девушек до 14 лет в Румынии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О подебе Зарины Нургалиевой на чемпионате мира сообщил вице-президент Федерации шахмат Казахстана Дармен Садвакасов.
 
Также он рассказал о призовых местах среди юношей. 
 

Казбек Ногербек взял серебро до 18 лет, а Ансат Алдияр - бронзу до 14 лет", - сообщил Садвакасов на своей странице в Facebook.

 
Он отметил, что сборная Казахстана в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет по неофициальному медальному зачету оказалась на втором месте среди 72 стран мира.
 

Казахстанец Рахат Бралин завоевал бронзовую медаль на юниорском Гран-при в Риге по фигурному катанию

11.09.2022, 09:30 47276
Казахстанец Рахат Бралин завоевал бронзовую медаль на юниорском Гран-при в Риге по фигурному катанию
Фото: olympic.kz
РИГА. 11 СЕНТЯБРЯ - Казахстанец Рахат Бралин завоевал бронзовую медаль на юниорском Гран-при в Риге по фигурному катанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представитель команды Казахстана по фигурному катанию Рахат Бралин стал третьим на юниорском Гран-при в Риге (Латвия), сообщает Olympic.kz.
 
По сумме двух программ Бралин набрал 199,38 балла. Данный результат позволил ему расположиться на третьем месте итогового протокола.
 
Первое место осталось за итальянцем Николаем Мемолой (225,76). Серебряную медаль завоевал японец Рио Наката (200,17).
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов