Фото: Olympic.kz
Манама. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне.
Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она показала 220 (95+125) килограммов, сообщает Olympic.kz.
Второй стала китаянка Линлу Лю - 210 килограммов. Замкнула тройку лучших Нигора Абдуллаева (Узбекистан) - 193 килограмма.
Напомним, вчера первую медаль в копилку Казахстана на чемпионате Азии в Бахрейне завоевал Арли Чонтей. Он получил серебряную награду в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 260 (116+144) килограммов.