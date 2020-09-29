Открылся новый авиарейс Алматы - Улан-Батор

Улан-Батор. 28 сентября. Kazakhstan Today - Посол Казахстана в Монголии Жалгас Адилбаев вместе с руководством исполнительного агентства правительства Монголии - главного управления гражданской авиации и авиакомпании "Хунну эйр" принял участие в пресс-конференции, посвященной открытию воздушного сообщения по маршруту Улан-Батор - Алматы - Улан-Батор, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, в своем выступлении посол поздравил с открытием прямого воздушного сообщения между самым крупным мегаполисом Казахстана и столицей Монголии, отметив о полном выполнении договоренности по открытию авиасообщения по данному маршруту, достигнутой в ходе переговоров 10 октября 2019 года между премьер-министром РК Аскаром Маминым и премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Нур-Султане.

Сообщается, что данное новое авиасообщение предоставит возможность для стремительного развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах.

28 сентября самолет авиакомпании "Хунну эйр" выполнил первый репатриационный рейс по маршруту Улан-Батор - Алматы - Улан-Батор. После улучшения эпидемиологической ситуации в мире, вызванной Covid-19, будет установлена точная частота полетов.

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