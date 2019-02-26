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Абдыкаликова назначена заместителем премьер-министра РК

25.02.2019, 17:48 8614
Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Указом президента РК Гульшара Абдыкаликова назначена заместителем премьер-министра Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 

Назначить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от должности государственного секретаря Республики Казахстан", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

 
Напомним, ранее кандидатуру Абдыкаликовой на этот пост одобрил мажилис.
 

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