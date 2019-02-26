Астана и Эр-Рияд договорились об обмене информацией о борьбе с экстремистскими течениями

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Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Астана и Эр-Рияд договорились об обмене опытом и информацией о борьбе с экстремистскими течениями, передает Kazakhstan Today.

Тема борьбы с радикальными религиозными течениями была затронута на встрече вице-министра общественного развития РК Берика Арына с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия в Казахстане Захером бен Мутишем Аль-Анези. Вице-министр рассказал гостю о задачах ведомства и о том, что оно осуществляет государственную политику в религиозной сфере.

Он особо подчеркнул, что опыт Саудовской Аравии по дерадикализации и реабилитационной работе интересен Казахстану как государству, которое осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и на постоянной основе выступает за принятие эффективных коллективных усилий для искоренения этого явления во всем мире.

Стороны договорились осуществлять обмен опытом и информацией по профилактике деятельности экстремистских религиозных течений, в том числе о методах ведения контрпропагандистской работы по ограждению населения от влияния радикальной религиозной идеологии", - проинформировали в пресс-службе МОР РК.

Вице-министр и посол также обсудили развитие двустороннего сотрудничества в религиозной сфере. Стороны договорились о дальнейшей совместной работе по улучшению условий организации Умры и Хаджа для казахстанских паломников в текущем году. Кроме этого, Арын поблагодарил саудовскую сторону за содействие и помощь, оказываемую отечественным паломникам в период организации Хаджа.

Напомним, одной из задач Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы является совершенствование мер профилактики религиозного экстремизма и терроризма, направленных на формирование в обществе иммунитета к радикальной идеологии и нулевой терпимости к радикальным проявлениям.

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