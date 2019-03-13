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Евниев освобожден от должности первого вице-министра сельского хозяйства

12.03.2019, 14:12 7048
Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - В правительстве РК произведен ряд кадровых изменений, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.
 
"Евниев Арман Кайратович освобожден от должности первого вице-министра сельского хозяйства согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.
 
Также постановлением правительства РК Бейсенгалиев Берик Турсынбекович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства согласно поданному заявлению.
 

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