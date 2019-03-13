Евниев освобожден от должности первого вице-министра сельского хозяйства

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - В правительстве РК произведен ряд кадровых изменений, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

"Евниев Арман Кайратович освобожден от должности первого вице-министра сельского хозяйства согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Также постановлением правительства РК Бейсенгалиев Берик Турсынбекович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства согласно поданному заявлению.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства