Лидеры ряда государств поздравили Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы и письма поздравления по случаю вступления в должность президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

В частности, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, высоко оценивая совместную работу с Первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, отметил, что с нетерпением ожидает таких же продуктивных отношений с Касым-Жомартом Токаевым.

Я хочу поздравить Вас со вступлением в должность президента Вашей страны, а также желаю в Наурыз радости и процветания Вам, Вашей семье и народу Казахстана. В эти дни многие в Америке и во всем мире также отмечают этот замечательный праздник обновления и возрождения природы. Мы добились больших успехов в отношениях между нашими странами, и я рад, что они продолжают развиваться. С воодушевлением слежу за тем, как американский народ и бизнес продолжают искать новые направления для развития экономического сотрудничества с Казахстаном. Наурыз кутты болсын!", - говорится в телеграмме.

Кроме того, король Бельгии Филипп поздравляет Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана и выражает наилучшие пожелания в дальнейшей деятельности на высшем государственном посту.

Заместитель официального представителя Государственного департамента США Роберт Палладино в своем заявлении высоко оценивает вклад Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в установление и развитие прочных и динамичных отношений между США и Казахстаном.

В этот исторический для Казахстана момент мы воздаем должное Н.А. Назарбаеву как отцу-основателю современного, суверенного и процветающего Казахстана и признаем продемонстрированный им пример ответственного руководителя регионального и глобального масштаба.

Мы также восхищены его значительными заслугами в сфере ядерного нераспространения и лидерством в глобальных усилиях по денуклеаризации, образцовой приверженности мирной передаче власти и вкладом в дело обеспечения мира и процветания, как в Казахстане, так и в регионе в целом.

Мы поздравляем нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и надеемся на продолжение совместной работы по углублению расширенного стратегического партнерства между двумя государствами и продвижению наших долгосрочных взаимных интересов в сфере экономического развития, торговли и инвестиций, а также обеспечения региональной и глобальной безопасности", - говорится в заявлении.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что Казахстан и Германию связывают партнерские отношения, а двустороннее сотрудничество основывается на прочном фундаменте многообразных и интенсивных связей. Президент ФРГ выразил уверенность в том, что Казахстан продолжит играть свою значимую и ответственную роль в регионе и останется надежным партнером Германии.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла от имени итальянского народа и от себя лично поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю назначения на пост президента Республики Казахстан и пожелал успехов в исполнении высокого мандата на этом важном для Казахстана историческом этапе.

Выражаю надежду, что в течение Вашего мандата отношения между Казахстаном и Италией будут и дальше укрепляться, как в двустороннем формате, так и в рамках отношений с Евросоюзом и в более широком многостороннем контексте", - сказано в поздравительном письме.

В своей телеграмме президент Венгрии Янош Адер отмечает, что сохранение и укрепление доброй дружбы венгерского и казахского народа имеет первостепенное значение и подчеркнул, что Венгрия готова к дальнейшему углублению сотрудничества между двумя странами на основе близких отношений и взаимной симпатии.

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что профессионализм и жизненный опыт Касым-Жомарта Токаева будут способствовать дальнейшему развитию Казахстана, упрочению его как государства и укреплению авторитета на международной арене.

Верю, что на основе дружбы и уважения, достигнутых общими усилиями, наши страны и в дальнейшем будут углублять взаимовыгодное сотрудничество, четко выполняя двусторонние и международные обязательства", - говорится в телеграмме.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем письме заверил, что венгерское правительство и впредь будет нацелено на развитие разностороннего стратегического сотрудничество с Казахстаном.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Республики Казахстан и особо отметил, что вызывает воодушевление, что такой глубокоуважаемый и близкий к системе ООН человек назначен на такой высокий пост.

С нетерпением ожидаю начала тесного сотрудничества с Вами, в том числе и в рамках деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, который Вы лично помогали создать, будучи Министром иностранных дел РК. Надеюсь, что Казахстан сохранит свою роль активного сторонника Целей устойчивого развития, в том числе ради процветания народов Казахстана и Центральной Азии", - сказано в поздравительном письме.

Также поздравительные письма и телеграммы в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю вступления в должность президента Казахстана направили бывший президент Республики Польша Александр Квасьневский, исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, Заместитель Генерального секретаря ООН Юрий Федотов, Генеральный секретарь Совета Сотрудничества Тюркоязычных государств Багдат Амреев, Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, генеральный секретарь Международной энергетической хартии Урбан Руснак, бывший министр иностранных дел Хорватии Будимир Лончар, заместитель председателя палаты депутатов парламента Румынии Флорин Иордаке, Почетный президент Всемирной академии искусств и науки Иво Шпаус, президент Женевской школы дипломатии и международных отношений Колум Мерфи, а также бывший региональный координатор УВКБ ООН по Центральной Азии Сабер Азам.

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