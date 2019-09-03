В Акмолинской области в День знаний министры сели за школьные парты

Кокшетау. 2 сентября. Kazakhstan Today - 1 сентября в Акмолинской области открыли свои двери 558 общеобразовательных школ, которые приняли более 24 тыс. учащихся, из которых 16 тыс. первоклассников, передает Kazakhstan Today.

Открыл свои двери и новый ІТ-лицей № 11 Щучинска Бурабайского района на 800 ученических мест, с пришкольным интернатом на 135 мест. Это школа нового поколения, которая станет ресурсным центром для сельских ребят, сообщили в управлении внутренней политики региона.

День знаний в Акмолинской области прошел с участием гостей из столицы, которые посетили 8 сельских школ области. Вице-премьеры Бердибек Сапарбаев и Женис Касымбек поздравили ребят в СШ имени И.Кутпанулы аула Жибек Жолы Аршалынского района и СШ села Коянды. Министр иностранных дел Бейбит Атамкулов навестил учеников СШ №5 села Акмол, министр обороны Нурлан Ермекбаев - СШ №2 села Косшы, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев - СШ села Кызылжар, министр информации и общественного развития Даурен Абаев - СШ села Кызылсуат, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров - СШ имени И.Алтынсарина и министр здравоохранения Елжан Биртанов - СШ №41 аула Кабанбай батыра Целиноградского района.

Не остались в стороне и руководители областных управлений Акмолинской области, которые посетили 18 школ в районах и городах региона.

Благодаря своим педагогам вы познаете себя и понимаете, кем хотите стать в будущем. Начиная с литературы и до химии, вы можете обучаться в различных областях, что позволяет вам стать всесторонней личностью. Как отметил президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, "молодое поколение играет ключевую роль в развитии Казахстана, становится движущей силой прогресса. Мы сделаем все возможное, чтобы реализовать ваши самые большие мечты и создать историю личного успеха", - сказал вице-премьер Бердибек Сапарбаев, обращаясь к ученикам СШ имени И. Кутпанулы аула Жибек жолы Аршалынского района.

"Дорогие родители! Хотелось бы пожелать вам, чтобы вы поддерживали и активно участвовали в школьной жизни своих детей. Благополучия вашим семьям, творческих успехов и удачи!" - завершая свою речь, поздравил родителей Сапарбаев.

Как отметили в УВП региона, сегодня одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического воспитания. Коренным образом меняются отношения гражданина Казахстана с государством и обществом. Поэтому при формировании личности необходимо сочетать гражданскую, правовую, политическую культуру и ощутимый вклад должна внести именно современная школа.

В День знаний во всех школах региона прошли классные часы гражданственности и патриотизма "Саналы урпак - жаркын болашак". Данный формат открытия учебного года может перерасти в добрую традицию и позволит сблизить под крышей школ чиновников, учителей, учащихся и их родителей, резюмировали в ведомстве.

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