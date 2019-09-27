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Уркен Бисакаев назначен вице-министром культуры и спорта

26.09.2019, 18:22 4645
Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Уркен Бисакаев назначен вице-министром культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.
 

Постановлением правительства РК Бисакаев Уркен Сериккалиевич назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Бисакаев родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева, Каспийский государственный университет имени Ш. Есенова. 
 
Работал в коммерческом секторе.
 
В 2007-2010 годы занимал должность главного инспектора, заведующего организационно-контрольным отделом аппарат акима Мангистауской области.
 
В 2010-2012 годы - заместитель акима Актау.
 
В 2012-2017 годы - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.
 
В 2016-2017 годы занимал должность заместителя акима Актау.
 
В 2017-2018 годы возглавлял управление туризма Мангистауской области.
 
В 2018-2019 годы - заместитель акима Мангистауской области.
 
С мая 2019 года занимал должность председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism".
 

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