В Казахстане предлагают отменить условно-досрочное освобождение по коррупционным преступлениям

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев предложил отменить условно-досрочное освобождение по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям, передает Kazakhstan Today.

"С учетом активной позиции руководства Верховного суда в вопросах очищения судейского корпуса мы совместными силами изобличаем служителей Фемиды. В этом году уже осуждено пятеро. В этой связи агентством инициировано усиление ответственности сотрудников правоохранительных органов и судей за коррупцию. А также предложено ограничить применение условно-досрочного освобождения по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям", – сказал Алик Шпекбаев.

В своем выступлении председатель Агентства А. Шпекбаев также отметил, что за последние три года в результате комплексных системных превентивных мер количество коррупционных правонарушений снизилось на 14%. Основную массу преступлений составляют факты взяточничества (850), хищений (714) и злоупотребления должностными полномочиями (224).

Изобличено 1028 лиц, из них 23 - руководители республиканского и 86 - областного уровней. По его словам, значительно выросла сумма установленного ущерба - 23,2 млрд тенге (выше в 1,7 раза в сравнении с прошлым годом; 13,5 млрд тенге за 9 месяцев 2018 года), возмещено 94%.

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