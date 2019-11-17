Мы помогаем молодежи реализовать "Алматинскую мечту" - Сагинтаев

Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев с исполнительным директором Фонда Первого Президента РК – Елбасы Асетом Исекешевым приняли эстафету форума талантливой молодежи "Ел Yміті", передает Kazakhstan Today.

Проект "Ел уміті" поможет отобрать 1000 талантливых, одаренных, предприимчивых молодых людей по всей стране. Своим примером они заразят сверстников стремлением к успеху, поделятся своим опытом достижений, помогут поверить в себя, мобилизовать талант.

"Раскрывая истории успехов каждого из вас, мы говорим всей молодежи страны, что нужно постоянно работать над собой, получать новые навыки, быть коммуникабельными и активными. Берите судьбу в свои руки, будьте лидерами, ставьте перед собой смелые цели и достигайте их", - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к участникам форума.

В Алматы проживают около 700 тыс. молодых людей, то есть почти каждый третий горожанин - молодой человек. Более 230 тысяч из них - студенты. Они обучаются в 39 вузах и 81 колледже города.

"Талант и энергия, креативные способности являются самым сильным конкурентным преимуществом нашего города. Мы это понимаем и очень ценим. Алматы решает вопросы молодых: трудоустраивает, дает профессиональные навыки, поддерживает бизнес-инициативы. Мы будем развивать наш город так, чтобы молодое поколение смогло воплотить свою "Алматинскую мечту", - подчеркнул аким города.

На форуме "Ел Yміті" активная молодежь из Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей, а также из Шымкента и Алматы рассказывает о своих успехах, которых она добилась благодаря программам поддержки Елбасы в сферах науки и образования, бизнеса и медицины, культуры и спорта, в экономике и общественной жизни, сообщили в городском акимате.

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