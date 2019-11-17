Мы помогаем молодежи реализовать "Алматинскую мечту" - Сагинтаев

Проект "Ел уміті" поможет отобрать 1000 талантливых, одаренных, предприимчивых молодых людей по всей стране. Своим примером они заразят сверстников стремлением к успеху, поделятся своим опытом достижений, помогут поверить в себя, мобилизовать талант.
"Раскрывая истории успехов каждого из вас, мы говорим всей молодежи страны, что нужно постоянно работать над собой, получать новые навыки, быть коммуникабельными и активными. Берите судьбу в свои руки, будьте лидерами, ставьте перед собой смелые цели и достигайте их", - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к участникам форума.
В Алматы проживают около 700 тыс. молодых людей, то есть почти каждый третий горожанин - молодой человек. Более 230 тысяч из них - студенты. Они обучаются в 39 вузах и 81 колледже города.
"Талант и энергия, креативные способности являются самым сильным конкурентным преимуществом нашего города. Мы это понимаем и очень ценим. Алматы решает вопросы молодых: трудоустраивает, дает профессиональные навыки, поддерживает бизнес-инициативы. Мы будем развивать наш город так, чтобы молодое поколение смогло воплотить свою "Алматинскую мечту", - подчеркнул аким города.
На форуме "Ел Yміті" активная молодежь из Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей, а также из Шымкента и Алматы рассказывает о своих успехах, которых она добилась благодаря программам поддержки Елбасы в сферах науки и образования, бизнеса и медицины, культуры и спорта, в экономике и общественной жизни, сообщили в городском акимате.
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