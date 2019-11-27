Премьер-министр РК поставил задачу довести доступность госуслуг через Интернет до 90%

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития "электронного правительства" и повышения цифровой грамотности населения, передает Kazakhstan Today.

В Реестр госуслуг включено 723 госуслуги, из них 580 услуг, или 80%, оказываются в электронном формате, через Госкорпорацию "Правительство для граждан" предоставляются 648, или 89,6%, услуг. 143 услуги, или 19,8%, все еще доступны только в бумажном формате. Оптимизированы бизнес-процессы по 182 госуслугам, среднее количество документов сокращено на 30% – с 6 до 4, а средний срок оказания услуг – в 3 раза с 31 до 10 дней. В сравнении с 2018 годом, в 2 раза увеличено количество композитных госуслуг, сообщается на официальном портале премьер-министра.

По итогам 10 месяцев на портале "eGov" зарегистрировано более 10 млн пользователей, оказано 36,5 млн услуг (в 2018 году - 27,5 млн услуг). Разработано новое мобильное приложение "eGov mobile", в котором реализованы 31 услуга и сервисы, до конца года планируется дополнительно запустить 32 услуги.

Уровень цифровой грамотности по итогам 2018 года составил 79,6% при запланированном показателе 77%. В текущем году обучены 532 тысячи граждан при плане в 462 846 человек.

Госкорпорация "Правительство для граждан" предоставляет госуслуги посредством 348 фронт офисов, 16 специализированных, 17 миграционных и 18 цифровых ЦОНов, 1656 отделений Казпочты для приема и выдачи документов.

"По поручению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева ведется масштабная работа по совершенствованию сферы госуслуг. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность этого направления в работе правительства. До конца года уже 80% госуслуг будут доступны для населения через Интернет. Перед нами стоит задача довести этот показатель до 90% к концу следующего года", - сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил форсировать работу по расширению перечня госуслуг, доступных населению через мобильные устройства.

На сегодняшний день через мобильное приложение "eGоv mobile" доступна всего 31 госуслуга и сервисы, или порядка 4%", - сказал А. Мамин.

В целях усиления контроля и мониторинга за бесперебойной работой ведомственных систем премьер-министр поручил на уровне каждого уполномоченного органа закрепить персональную ответственность за курирующим заместителем первого руководителя.

План интеграции информсистем затрагивает все госорганы и рассчитан на 2019-2020 годы. Из запланированных в текущем году работ выполнена лишь половина. Оставшиеся 50% интеграций либо затягиваются, либо по ним некачественно спланирован бюджет. Министерствам финансов, по инвестициям и развитию, энергетики, экологии, образования и науки, внутренних дел необходимо до конца года срочно подтянуться и обеспечить 100% исполнение Плана", - сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил всем центральным государственным органам до конца года завершить переход на Единую платформу интернет-ресурсов.

Любой ЦОН должен быть нацелен на комплексное оказание всего спектра доступных услуг посредством интеграции информационных систем и автоматизации бизнес-процессов", - сказал А. Мамин, поручив министерствам цифрового развития и внутренних дел проработать вопрос масштабирования формата работы цифровых и миграционных ЦОНов во все действующие ЦОНы.

Премьер-министр указал Госкорпорации "Правительство для граждан" на необходимость проработки инструментов дистанционного обучения граждан в районах, малых городах, селах посредством использования цифровых технологий.

В целом эти меры позволят повысить доступность и качество востребованных услуг, а также эффективность электронных сервисов", - сказал А. Мамин.

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