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Жахметова назначена вице-министром энергетики РК

06.02.2020, 13:10 8560
Жахметова назначена вице-министром энергетики РК
Фото: primeminister.kz
Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК от 5 февраля 2020 года Жахметова Жанат Зарубековна назначена на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
Ж. Жахметова родилась в 1986 году в Карагандинской области. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Жезказганский университет имени Байконурова и Абердинский университет. 
 
Трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации.
 
С 2014 по 2016 годы занимала должность руководителя управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.
 
С июня 2016 по июль 2017 - заместитель директора департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.
 
С июля 2017 года по настоящее время работала заместителем председателя правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
 

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