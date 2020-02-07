Жахметова назначена вице-министром энергетики РК

Фото: primeminister.kz

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК от 5 февраля 2020 года Жахметова Жанат Зарубековна назначена на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Ж. Жахметова родилась в 1986 году в Карагандинской области. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Жезказганский университет имени Байконурова и Абердинский университет.

Трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации.

С 2014 по 2016 годы занимала должность руководителя управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

С июня 2016 по июль 2017 - заместитель директора департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

С июля 2017 года по настоящее время работала заместителем председателя правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства