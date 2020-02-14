Система Orphus

Назначен председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД

13.02.2020, 09:01 10639
Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Назначен председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел РК председателем Комитета уголовно-исполнительной системы назначен Ешмагамбетов Жанат Болатович, сообщает Polisia.kz.  
 
Ешмагамбетов Ж.Б. 1970 года рождения, в правоохранительной системе с 1993 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской, Северо-Казахстанской областей. В период с 2016 по 2019 годы занимал должность заместителя министра юстиции РК. С 2019 года был руководителем аппарата МВД РК.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая