Назначен председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Назначен председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел РК председателем Комитета уголовно-исполнительной системы назначен Ешмагамбетов Жанат Болатович, сообщает Polisia.kz .

Ешмагамбетов Ж.Б. 1970 года рождения, в правоохранительной системе с 1993 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской, Северо-Казахстанской областей. В период с 2016 по 2019 годы занимал должность заместителя министра юстиции РК. С 2019 года был руководителем аппарата МВД РК.

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