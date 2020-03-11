Мамин поручил "Самрук-Казына" и нацхолдингам согласовывать операции на валютном рынке

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил АО "ФНБ "Самрук-Казына" и национальным управляющим холдингам согласовывать операции на валютном рынке, передает Kazakhstan Today.

На сегодня наблюдается негативная динамика во внешнеэкономической конъюнктуре. Ряд крупнейших международных финансовых организаций и институтов развития объявили о снижении прогнозов роста мировой экономики в текущем году. Влияние снижения цен на энергоносители усилилось на фоне недостижения ОПЕК договоренностей в части реализации скоординированных мер по стабилизации рынка", - сказал премьер-министр в ходе заседания правительства.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, глава правительства поручил АО "ФНБ "Самрук-Казына", национальным управляющим холдингам и другим подотчетным правительству организациям согласовывать свои операции на валютном рынке с Национальным банком.

Министерству финансов совместно с госорганами поручено в недельный срок внести предложения по пересмотру приоритетов бюджетных расходов с переносом сроков реализации неприоритетных инвестиционных проектов.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечивать своевременные социальные выплаты в полном объеме и разработать новую дорожную карту занятости, в рамках которой усилить работу по реализации инфраструктурных проектов, ремонту социальных объектов и благоустройству населенных пунктов, а также совместно с акиматами обеспечить жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан.

Наша общая задача - это обеспечение социальной стабильности и занятости. Особое внимание необходимо уделить сохранению действующих и созданию новых рабочих мест. Подчеркиваю: все социальные обязательства государства будут исполнены. Все пенсии и пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объеме", - заявил глава правительства.

Акиматам поучено обеспечить эффективную работу стабилизационных фондов для проведения товарных интервенций на рынках по социально значимым товарам.

Мы должны задействовать все имеющиеся внутренние резервы по стимулированию спроса на товары и услуги отечественных предприятий", - сказал премьер-министр, поручив разработать план с конкретными мерами по усилению импортозамещения.

Мамин подчеркнул, что президентом РК образован республиканский штаб оперативного реагирования . Соответствующие штабы созданы во всех регионах. Правительством проработаны несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый из которых обеспечен необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми. Разработан ряд мер, направленных на минимизацию эффектов от негативной внешней конъюнктуры на национальную экономику.

Основной целью данных мер является поддержание благосостояния населения. Никто из наших граждан не будет оставлен в сложной ситуации", - резюмировал Мамин.

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