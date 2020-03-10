В Казахстане разработают антикризисный план: в Акорде обсудили финансовую ситуацию в мире

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в под председательством президента Касым-Жомарта Токаева прошло оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Главное поручение - исполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом, сообщила пресс-служба Акорды.

По поручению Касым-Жомарта Токаева создан Штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством премьер-министра. Будет разработан антикризисный план действий, подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности, на крупных предприятиях. Президент считает крайне важной задачу обеспечение как можно большего числа людей рабочими местами.

Также правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы.

Глава государства заявил о необходимости принять меры по сокращению бюджетных расходов, обеспечению занятости населения в регионах, стабилизации валютно-финансового рынка страны, оптимизации республиканского и местного бюджетов.

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