У бывшего вице-министра здравоохранения РК обнаружен коронавирус, отставка Абилдаева приостановлена

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - У Камалжана Надырова, который вчера был освобожден от должности вице-министра здравоохранения обнаружен коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Вчера поздно вечером у Надырова К.Т. подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, в связи с чем он госпитализирован для лечения. В связи с данной ситуацией по согласованию с акимом Алматы отставка Абилдаева Т.Ш. приостановлена", - сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в Facebook .

Ввиду сложившейся сложной ситуации по распространению коронавирусной инфекции в Алматы действующим руководителем управления общественного здоровья Абилдаевым Тлеуханом Шилдебаевичем подано заявление об отставке. Для усиления команды города предполагалось назначение на эту должность Надырова К.Т.", - сказал глава Минздрава.

Биртанов также добавил, что ситуация с распространением COVID-19 в Алматы находится на особом контроле у руководства страны и города.

На сегодняшнее утро количество зараженных лиц здесь составляет 678 человек, почти половина из них медицинские работники, выявленные в ходе проведения скрининга. Очаг в Центральной городской клинической больнице локализован, все находящиеся там пациенты, в том числе сотрудники с подтвержденным диагнозом, размещены в стационарах города и получают лечение. Помещения данной больницы будут подвергнуты полной дезинфекции, после чего медучреждение приступит к приему больных", - заключил он.

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