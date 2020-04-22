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Сменился глава управления общественного здоровья Алматы

21.04.2020, 19:57 7399
Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Бывший вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров назначен руководителем управления общественного здоровья Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов в соцсетях.
 

В связи со вспышкой заражения среди медработников мы решили направить на эту должность опытных работников", - уточнил министр.

 
По его словам, бывший глава УОЗ Алматы Тлеухан Абилдаев ушел в отставку по собственному желанию.
 
 

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