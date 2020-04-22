Сменился глава управления общественного здоровья Алматы

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Бывший вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров назначен руководителем управления общественного здоровья Алматы, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов в соцсетях.

В связи со вспышкой заражения среди медработников мы решили направить на эту должность опытных работников", - уточнил министр.

По его словам, бывший глава УОЗ Алматы Тлеухан Абилдаев ушел в отставку по собственному желанию.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства