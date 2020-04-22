Сменился глава управления общественного здоровья Алматы

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Бывший вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров назначен руководителем управления общественного здоровья Алматы, передает Kazakhstan Today.
Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов в соцсетях.
В связи со вспышкой заражения среди медработников мы решили направить на эту должность опытных работников", - уточнил министр.
По его словам, бывший глава УОЗ Алматы Тлеухан Абилдаев ушел в отставку по собственному желанию.
Как сообщалось ранее, постановлением правительства Камалжан Надыров освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. На должность вице-министра назначена Людмила Бюрабекова.
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