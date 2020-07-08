Назначена вице-министр национальной экономики РК

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Айгуль Шаимова назначена на должность вице-министра национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.

Айгуль Шаимова родилась в 1979 году в селе Мариновка Целиноградской области. Окончила Евразийский университет имени Льва Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции РК, Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генпрокуратуре РК,

С сентября 2016 года по июль 2019 года занимала должность заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. С июля 2019 года временно занимала должность вице-министра национальной экономики на период учебного отпуска Мадины Жунусбековой.

Напомним , 7 июля постановлением правительства РК Мадина Жунусбекова освобождена от должности вице-министра национальной экономики РК.

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