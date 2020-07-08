Система Orphus

Вице-министр национальной экономики РК освобождена от должности

07.07.2020, 18:50 33049
Вице-министр национальной экономики РК освобождена от должности
Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Мадина Жунусбекова освобождается от должности вице-министра национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Мадина Жунусбекова родилась в Алматы. Окончила МГУ имени Михаила Ломоносова, Университет Париж I Пантеон - Сорбонна, Университета Пантеон - Ассас. 
 
Трудовую деятельность начала в 2010 году. Работала в коммерческом секторе, секретариате руководителя администрации президента РК и канцелярии премьер-министра РК. На должность вице-министра национальной экономики была назначена в апреле 2018 года.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая