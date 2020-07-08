Вице-министр национальной экономики РК освобождена от должности

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Мадина Жунусбекова родилась в Алматы. Окончила МГУ имени Михаила Ломоносова, Университет Париж I Пантеон - Сорбонна, Университета Пантеон - Ассас.
Трудовую деятельность начала в 2010 году. Работала в коммерческом секторе, секретариате руководителя администрации президента РК и канцелярии премьер-министра РК. На должность вице-министра национальной экономики была назначена в апреле 2018 года.
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