Вице-министр национальной экономики РК освобождена от должности

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Мадина Жунусбекова освобождается от должности вице-министра национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.

Мадина Жунусбекова родилась в Алматы. Окончила МГУ имени Михаила Ломоносова, Университет Париж I Пантеон - Сорбонна, Университета Пантеон - Ассас.

Трудовую деятельность начала в 2010 году. Работала в коммерческом секторе, секретариате руководителя администрации президента РК и канцелярии премьер-министра РК. На должность вице-министра национальной экономики была назначена в апреле 2018 года.

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