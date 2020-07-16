Казахстан планирует направить портативные ИВЛ-аппараты Таджикистану

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Казахстан планирует направить гуманитарную помощь Таджикистану в виде портативных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время все страны оказывают друг другу помощь. И Казахстан не остается в стороне, мы ранее оказывали другим странам гуманитарную помощь. Речь идет о портативных ИВЛ-аппаратах, которые производятся отечественным производителем в Акмолинской области. Данный производитель расширил свое производство и подтвердил, что покроет все необходимое количество, которое нужно нам", - сообщила Бюрабекова.

Она отметила, что правительство планирует оказать гуманитарную помощь Таджикистану к концу года.

На сегодняшний день мы пересматриваем свои прогнозы. Данное прогнозное количество заболевших и тех, которые будут госпитализированы, влияют на те ресурсы, которые нам необходимы. В том числе и на количество ИВЛ-аппаратов. На сегодняшний день потребность в ИВЛ-аппаратах была пересмотрена. Для дооснащения автомобилей скорой медицинской помощи нам необходимо 680 портативных ИВЛ-аппаратов и около 5 тыс. стационарных ИВЛ-аппаратов, которые используются в больницах, реанимациях и палатах интенсивной терапии", - сообщила вице-министр.

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