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Не имею морального права занимать эту должность - руководитель аппарата акима Рудного

23.07.2020, 21:31 5779
Не имею морального права занимать эту должность - руководитель аппарата акима Рудного
Костанай. 23 июля. Kazakhstan Today - Руководитель аппарата акима Рудного подал в отставку из-за коррупционных действий акима поселка Качар, передает Kazakhstan Today
 
Как сообщает "Костанайские новости", пока неизвестно, в чем же конкретно провинился аким поселка Качар Женис Жильгильдин. Но в отношении него проводится досудебное расследование.
 
Как отметил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Данияр Смагулов, в декабре 2019 года вступили в силу новые нормы закона о госслужбе, которые предписывают непосредственным руководителям коррупционеров подавать в отставку. Правда, после того, как обвинительный приговор вступит в силу.
 
Руководитель аппарата акима Рудного Азамат Искаков не стал этого ждать.
 

Для меня это непростое решение. Не имею морального права занимать эту должность. Ведь, являясь руководителем аппарата акима Рудного, я еще и уполномоченный по этике", - сказал Азамат Искаков.

 
Он отметил, что с акимом Качар неоднократно проводил беседы, в марте тому объявили строгий выговор за плохую работу, Жильгильдин давал подписку о недопущении коррупционных действий.
 

Но, видимо, эта работа была недостаточной. Последнее время я нахожусь в эмоциональном напряжении", - сказал Азамат Искаков.

 
Аким Рудного Бахытжан Гаязов с решением подчиненного согласился. 
 
По словам Данияра Смагулова, в Костанайской области это первый случай подобной отставки. 
 

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