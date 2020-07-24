Не имею морального права занимать эту должность - руководитель аппарата акима Рудного

Как сообщает "Костанайские новости", пока неизвестно, в чем же конкретно провинился аким поселка Качар Женис Жильгильдин. Но в отношении него проводится досудебное расследование.
Как отметил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Данияр Смагулов, в декабре 2019 года вступили в силу новые нормы закона о госслужбе, которые предписывают непосредственным руководителям коррупционеров подавать в отставку. Правда, после того, как обвинительный приговор вступит в силу.
Руководитель аппарата акима Рудного Азамат Искаков не стал этого ждать.
Для меня это непростое решение. Не имею морального права занимать эту должность. Ведь, являясь руководителем аппарата акима Рудного, я еще и уполномоченный по этике", - сказал Азамат Искаков.
Он отметил, что с акимом Качар неоднократно проводил беседы, в марте тому объявили строгий выговор за плохую работу, Жильгильдин давал подписку о недопущении коррупционных действий.
Но, видимо, эта работа была недостаточной. Последнее время я нахожусь в эмоциональном напряжении", - сказал Азамат Искаков.
Аким Рудного Бахытжан Гаязов с решением подчиненного согласился.
По словам Данияра Смагулова, в Костанайской области это первый случай подобной отставки.
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