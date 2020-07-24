Не имею морального права занимать эту должность - руководитель аппарата акима Рудного

Костанай. 23 июля. Kazakhstan Today - Руководитель аппарата акима Рудного подал в отставку из-за коррупционных действий акима поселка Качар, передает Kazakhstan Today

Как сообщает " Костанайские новости ", пока неизвестно, в чем же конкретно провинился аким поселка Качар Женис Жильгильдин. Но в отношении него проводится досудебное расследование.

Как отметил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Данияр Смагулов, в декабре 2019 года вступили в силу новые нормы закона о госслужбе, которые предписывают непосредственным руководителям коррупционеров подавать в отставку. Правда, после того, как обвинительный приговор вступит в силу.

Руководитель аппарата акима Рудного Азамат Искаков не стал этого ждать.

Для меня это непростое решение. Не имею морального права занимать эту должность. Ведь, являясь руководителем аппарата акима Рудного, я еще и уполномоченный по этике", - сказал Азамат Искаков.

Он отметил, что с акимом Качар неоднократно проводил беседы, в марте тому объявили строгий выговор за плохую работу, Жильгильдин давал подписку о недопущении коррупционных действий.

Но, видимо, эта работа была недостаточной. Последнее время я нахожусь в эмоциональном напряжении", - сказал Азамат Искаков.

Аким Рудного Бахытжан Гаязов с решением подчиненного согласился.

По словам Данияра Смагулова, в Костанайской области это первый случай подобной отставки.

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