При Нацбанке создадут комитет по денежно-кредитной политике

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о создании в структуре Национального банка Комитета по денежно-кредитной политике, передает Kazakhstan Today.

Глава государства отметил, что целью создания комитета является повышение доверия к денежно-кредитной политике, подчеркнув, что в его состав войдут и независимые члены.

Негативным фактором в финансовом секторе, по словам Токаева, остается дисбаланс между кредитованием потребительского сегмента и бизнеса.

Следует нормативно сдерживать безудержное, порой безответственное кредитование потребителей, что чревато серьезными социальными последствиями. Недостаточная финансовая грамотность граждан не должна быть поводом для навязывания им кредитных продуктов", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в этом году была изменена законодательная и нормативная база, существенно ужесточены требования к оценке платежеспособности заемщика. Микрофинансовые организации, ломбарды и другие финучреждения, ранее бесконтрольно выдававшие потребительские займы, попали под государственное регулирование.

Но риски сохраняются. Особенно в период кризиса и падения доходов населения", - сказал Токаев.

Агентству по финрегулированию и Национальному банку поручено принять дополнительные регуляторные меры в части повышения ответственности кредитных организаций, а также по дифференциации и снижению предельных ставок по кредитам.

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