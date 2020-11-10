Повышение пенсионного возраста является необходимостью - Мамин

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин ответил на запрос депутатов касательно снижение пенсионного возраста, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время пенсионное обеспечение на всех трех уровнях (солидарная, базовая и накопительная пенсия) привязано к трудовому стажу. При этом размер солидарной пенсии постепенно снижается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. Снижающийся размер солидарной пенсии должен компенсироваться все возрастающим размером накопительной части пенсии за счет увеличения периода перечисления обязательных пенсионных взносов", - пояснил глава кабмина в своем ответе на депутатский запрос.

Он рассказал, что базовая пенсия предоставляется всем лицам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты). То есть чем дольше работал, тем выше размер базовой пенсии.

Вместе с тем в случае приобретения пенсионного аннуитета для участников накопительной пенсионной системы при достаточности пенсионных накоплений сохранено право назначения пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда, для женщин в 51,5 лет, для мужчин - в 55 лет.

"Учитывая складывающуюся экономическую ситуацию, международный опыт, долгосрочные актуарные прогнозы на основе экономических и двух демографических факторов повышение пенсионного возраста является необходимостью", - подчеркнул Мамин.

По его словам, необходимо учитывать, что растет соотношение числа пенсионеров к занятому населению.

Если в 2010 году в расчете на 1 пенсионера было в среднем 4,8 работающих, то в 2015 году - 4,3 работающих, а в 2019 году - 3,9 работающих", - отметил премьер-министр.

Он также рассказал, что обзор международного опыта показывает устойчивую тенденцию увеличения доли пожилых людей, что влияет на ситуацию на рынке труда. В среднем в мире прогнозируется увеличение доли лиц старше 65 лет более чем на 10% (с 14,3% в 2000 году до 25,7% в 2040 году), что, в свою очередь, сказывается на устойчивости пенсионных систем. В этой связи повышение пенсионного возраста происходит во многих странах.

Таким образом, повышение пенсионного возраста соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире", - резюмировал Мамин.





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