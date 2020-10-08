Коммунисты предлагают снизить пенсионный возраст в Казахстане до 60 лет

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Фракция "Народные коммунисты" предложили снизить пенсионный возраст до 60 лет, чтобы уберечь пожилых людей от второй возможной волны COVID-19, передает Kazakhstan Today.

С января по август 2020 года в республике зарегистрирован 110 981 акт смерти казахстанцев, из них граждан старше 60 лет - 78 637 человек, это более 71% от общего количества. С наступлением осенне-зимнего периода по причине сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа риски тяжелого течения и летальных исходов от COVID-19 значительно возрастают, что требует дополнительных мер безопасности, особенно для лиц от 60 лет и старше", - заявил депутат фракции "Народные коммунисты" Айкын Конуров.

По его словам, в условиях надвигающейся второй волны COVID-19, роста рисков мутации коронавируса, появления других опасных штаммов вирусов особенно важно уберечь пожилых граждан, чей возраст и сопутствующие ему болезни выделяют их в особую группу риска, создать все условия для их нормальной самоизоляции, решать своевременно все возникающие проблемы и вопросы.

В этой связи фракция "Народные коммунисты" призывает пересмотреть возраст выхода наших граждан на пенсию… Сегодня, основываясь на мнении граждан, которые прозвучали в серии общественных дискуссий в областных и городских комитетах партии, предлагаем снизить возраст выхода на пенсию наших граждан и определить его для женщин и мужчин с 60 лет", - обратился Конуров к премьер-министру РК Аскару Мамину.

По мнению коммунистов, данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но в условиях экономического кризиса, неблагоприятных прогнозов по росту экономики и нарастающей безработицы положительно повлияет на рынок труда.

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