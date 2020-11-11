Вице-министром национальной экономики РК назначен Юсупов

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Меиржан Юсупов назначен вице-министром национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Юсупов Меиржан Бахитович назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В 2001 году Юсупов окончил Middle East Technical University по специальности "Экономика и управление", в 2004 году - КазЭУ имени Рыскулова, в 2007 году - Лондонскую школу экономики, в 2015 году - Гарвардскую школу управления. Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности заместителя директора АО "Группа Компаний "Туркуаз". В последующим работал в АО "Демир Казахстан Банк", в Фонде АО "ФНБ "Самрук-Казына". В 2010 году работал заместителем директора департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК. С 2014 года до назначения работал начальником казначейства, директором, главным директором по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".

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