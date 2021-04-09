Назначен председатель правления АО "Самрук-Энерго"

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Сунгат Есимханов назначен председателем правления АО "Самрук-Энерго", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нового руководителя АО "Самрук-Энерго" 8 апреля представил коллективу председатель правления "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

Ранее Сунгат Есимханов занимал пост первого заместителя акима Павлодарской области.

В разные годы работал вице-министром энергетики РК, председателем комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, президентом АО "Казахэнергоэкспертиза", директором департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской и Карагандинской области.

Окончил Павлодарский Государственный университет имени Султанмахмута Торайгырова и институт "Болашак".

29 марта премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" нового председателя правления - Алмасадама Саткалиева.

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