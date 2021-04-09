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Назначен председатель правления АО "Самрук-Энерго"

08.04.2021 5212
Назначен председатель правления АО "Самрук-Энерго"
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Сунгат Есимханов назначен председателем правления АО "Самрук-Энерго", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нового руководителя АО "Самрук-Энерго" 8 апреля представил коллективу председатель правления "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.
 
Ранее Сунгат Есимханов занимал пост первого заместителя акима Павлодарской области. 
 
В разные годы работал вице-министром энергетики РК, председателем комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, президентом АО "Казахэнергоэкспертиза", директором департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской и Карагандинской области.
 
Окончил Павлодарский Государственный университет имени Султанмахмута Торайгырова и институт "Болашак".
 
29 марта премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" нового председателя правления - Алмасадама Саткалиева.
 

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