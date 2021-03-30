Алмасадам Саткалиев назначен председателем правления АО "ФНБ "Самрук-Казына"

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" нового председателя правления - Алмасадама Саткалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава правительства поблагодарил прежнего председателя правления Фонда Ахметжана Есимова за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Казахстан и эффективную работу на различных государственных постах за годы Независимости.

Премьер-министр отметил успешное решение А. Есимовым задач по трансформации и модернизации АО "ФНБ "Самрук-Казына", повышению его роли в диверсификации и развитии казахстанской экономики.

Представляя нового главу Фонда Алмасадама Саткалиева, Аскар Мамин отметил его большой опыт работы в сфере энергетики и системе АО "ФНБ "Самрук-Казына".

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставили перед Фондом "Самрук-Казына" важные задачи по созданию благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития национальной экономики путем развития топливно-энергетического сектора, инфраструктуры, транспортно-логистического и индустриального потенциала страны, привлечения инвестиций и поддержки отечественных товаропроизводителей", - сказал Мамин.

Алмасадам Майданович Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "механик, математик-прикладник", Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета, Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета. Доктор экономических наук, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, иностранный член Российской академии естественных наук. В 1997-2001 годах работал менеджером, начальником департамента клиринга, начальником департамента управления проектами, управляющим директором, вице-президентом по экономике АО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл". В 2001-2006 годы занимал посты финансового директора, вице-президента по экономике и первого вице-президента АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC". В 2006-2007 годах являлся директором по управлению электроэнергетическими активами АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук". В январе 2007 года назначен вице-министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, членом совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук". В 2008-2009 годы - первый вице-президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC", 2009-2011 годы - президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями". В 2011 году назначен управляющим директором АО "ФНБ "Самрук-Казына", 2011-2018 - председатель совета директоров, председатель правления АО "Самрук-Энерго". С 2018 года по настоящее время - управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Казына".

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