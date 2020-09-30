Есимов доложил Назарбаеву о закупе Авифавира

Шымкент. 29 сентября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Шымкенте посетил ТОО "Казмедприбор", специализирующееся на производстве медицинского оборудования, медицинской мебели и автомобилей медицинского назначения, передает Kazakhstan Today.

В ходе посещения председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов доложил о предпринятых в период пандемии мерах со стороны ФНБ по поддержке системы здравоохранения и отечественных производителей, сообщила пресс-служба Первого Президента.

Есимов также проинформировал Елбасы о закупе препарата "Авифавир" в количестве 3000 единиц и достигнутой договорённости по поставке вакцины против коронавируса", - проинформировали в пресс-службе.

В свою очередь, аким Шымкента Айтенов проинформировал Елбасы о планах строительства многопрофильной университетской больницы на 1000 коек за счет средств частного инвестора. Планируется, что в новом медучреждении будут функционировать центр матери и ребёнка, хирургический, терапевтический центры, а также клинико-диагностический центр на 700 посещений в смену.

По информации пресс-службы, ТОО "Казмедприбор" было основано в 2005 году. С 2013 года по настоящее время предприятие произвело более 15 тыс. единиц медицинского оборудования, более 120 тыс. единиц медицинской мебели, 742 автомобиля скорой помощи.

Основные виды выпускаемой продукции: автомобили медицинского назначения; аппараты ИВЛ (турбинный, неонатальный, портативный); мониторы пациента; ЭКГ-аппарат; лабораторные шкафы; функциональные кровати и так далее.

Ранее сообщалось, что "Авифавир" назван самым дешевым российским препаратом от коронавируса: стоимость его за упаковку составит около 8 тыс. рублей (44 200 тенге).

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